ग्वालियर में दोस्ती शर्मसार! दोस्त के घर में घुस कॉन्स्टेबल ने पत्नी से किया रेप; गिरफ्तार

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्ती के रिश्ते को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कॉन्स्टेबल ने दोस्त के घर में घुसकर उसकी पत्नी से रेप किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां देहात के घाटीगांव क्षेत्र में दतिया पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात 34 वर्षीय आरक्षक ने अपने ही दोस्त की पत्नी से रेप किया। घटना शाम करीब 7 बजे की है। महिला के शोर मचाने पर पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने पति के साथ घाटीगांव क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। शाम को उसका पति बाजार गया था। इसी दौरान आरोपी मधुराज जाटव उनके घर पहुंचा। पहचान होने के कारण महिला ने उसे अंदर बैठाया। कुछ देर बाद उसने अचानक महिला का हाथ पकड़कर उसे जबरन कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर रेप किया।

पीड़िता के चीखने-चिल्लाने पर उसका पति घर पहुंच गया। पति को देखते ही आरोपी उसे धक्का दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। दंपती ने तुरंत घाटीगांव थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। संभावित ठिकानों पर दबिश के दौरान पुलिस को वह हाईवे पर मिला, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।