Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Constable posted on duty in Shahdol commits suicide
फोन पटका और राइफल से मार ली गोली…; शहडोल में ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल ने की आत्महत्या

संक्षेप:

Jan 23, 2026 02:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
मध्य प्रदेश के शहडोल से ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल द्वारा खुदको गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार-शुक्रवार के दरमियानी रात की है। देर रात जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुदको खत्म कर लिया। मृतक की पहचान शिशिर सिंह राजपूत के रूप में हुई है।

फोन जमीन पर पटका और मार ली गोली

जानकारी में सामने आ रहा है कि घटना के ठीक पहले जवान फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका व्यवहार चकित करने वाला था। उसने बातचीत के दौरान अपना फोन जमीन पर फेंक दिया था। इसके बाद खुदको अपनी सर्विस राइफल से खत्म कर लिया। गोली चलने की आवाज से सनसनी फैल गई और साथी जवान मौके पर पहुंचे तो शिशर खून से लथपथ थे। पुलिस को उनका टूटा हुआ मोबाइल और सर्विस राइफल मिली।

कॉल डिटेल की छानबीन

अब तक की तहकीकात में यही सामने आ रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जवान द्वारा फोन तोड़ने और फिर अपने आपको गोली मारने के पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है। इसलिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिया है। अब कॉल डिटेल के जरिए इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर शिशिर किससे बात कर रहा था और उसका इस घटना से क्या कोई ताल्लुक है या नहीं।

मां-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शिशिर सिंह जबलपुर के रहने वाले थे। उनकी नौकरी साल 2013 में लगी थी। वह फिलहाल शहडोल पुलिस लाइन में तैनात थे। उनके परिवार में मां और तीन बहनें हैं। घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आगे की जांच तेज कर दी है।