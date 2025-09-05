MP में कॉन्सटेबल पर मदद मांगने गए पीड़ित को जिंदा जलाने का आरोप, इलाज के दौरान मौत

मध्य प्रदेश के गुना जिले के चाचौड़ा में युवक ने पुलिस कॉन्स्टेबल पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि लेनदेन के विवाद में कॉन्स्टेबल ने उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

मध्य प्रदेश के गुना जिले के चाचौड़ा में युवक ने पुलिस कॉन्स्टेबल पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि लेनदेन के विवाद में कॉन्स्टेबल ने उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है।पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

कुलंबेह गांव निवासी पीड़ित चंदन गुर्जर ने इलाज के दौरान पुलिस को बताया था कि करीब पांच महीने पहले उसके मित्र मांगीलाल गुर्जर ने फतेहगढ़ के एक व्यक्ति से 200 ग्राम सोना 4 लाख 70 हजार रुपए में खरीदा था। ये सोना जांच में नकली निकला। इस पर चंदन ने अपने परिचित कॉन्स्टेबल सुरेंद्र भील से मदद मांगी और रुपए वापस दिलाने की बात कही। चंदन का आरोप है कि सुरेंद्र ने मदद के बदले एक लाख रुपए की मांग की। उसने 40 क्विंटल गेहूं बेचकर यह रकम सुरेंद्र को दे दी। इसके बावजूद न तो सोने के बदले दिए 4.70 लाख रुपए वापस मिले और न ही कोई कार्रवाई हुई। जब चंदन ने 1 लाख रुपए लौटाने को कहा तो सुरेंद्र टालमटोल करने लगा।

चंदन ने बताया कि अपने पैसे वापस लेने वह सुरेंद्र के क्वार्टर पर पहुंचा।वहां विवाद होने पर सुरेंद्र ने मारपीट की। फिर उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।इस दौरान सुरेंद्र का बेटा उसे पकड़कर खड़ा रहा।आग लगने से चंदन गले से लेकर कमर तक गंभीर रूप से झुलसा है।उसे इलाज के लिए चाचौड़ा से गुना और फिर भोपाल रेफर किया गया है जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है।

चाचौड़ा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार साहू ने कहा सुरेंद्र पर लगे आरोपों की जांच करा रहे हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे साबित हो सके कि सुरेंद्र ने चंदन से पैसे लिए थे। चंदन का कहना है कि उसने मागरोन के सरपंच भगवान सिंह गुर्जर के सामने पैसे दिए।लेकिन भगवान सिंह ने भी कहा है कि उनके सामने सुरेंद्र ने रुपए नहीं लिए।