इंदौर में कोबरा को पकड़ रहा था कांस्टेबल, डसने से चली गई जान; वीडियो बना रहे थे साथी

मध्य प्रदेश के इंदौर में कोबरा के डसने से एक कांस्टेबल की जान चली गई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कांस्टेबल ने हाथ से ही कोबरा को पकड़ लिया था। इस दौरान सांप ने उसे डस लिया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल संतोष को सांपों को पकड़ने का बहुत अनुभव था। लेकिन इस बार लापरवाही जान पर भारी पड़ी।

संतोष मध्य प्रदेश पुलिस के फर्स्ट बटालियन में कांस्टेबल थे। शनिवार रात करीब 9 बजे पुलिस विभाग के अस्तबल में सांप होने की सूचना मिलने पर वह उसे पकड़ने पहुंच गए। संतोष अक्सर ऐसा करते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने बिना दस्ताने और कोई उपकरण लिए बिना सांप को हाथ से ही पकड़ लिया।

उस समय सांप एक खिड़की पर बैठा हुआ था। संतोष पहुंचे और तुरंत उसके फन को दबोच लिया। इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया। साथी संतोष को अस्पताल ले गए। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंदौर के निवासी संतोष के घर में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी है। संतोष की मौत के बाद परिवार और पुलिस विभाग में शोक की लहर है।