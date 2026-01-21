Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़congress workers threatend with gun in jabalpur by bjp leaders son
कांग्रेस की रैली में कार्यकर्ताओं को बंदूक दिखाने का आरोप, BJP नेता के बेटे ने दी सफाई; क्या है मामला

कांग्रेस की रैली में कार्यकर्ताओं को बंदूक दिखाने का आरोप, BJP नेता के बेटे ने दी सफाई; क्या है मामला

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता के बेटे पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रैली के दौरान बीजेपी नेता के बेटे ने उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया।

Jan 21, 2026 12:25 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस की रैली के दौरान महिला द्वारा चप्पल दिखाने और भाजपा नेता के बेटे द्वारा पिस्तौल दिखाना का आरोप लगाया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि रैली के दौरान खुलेआम डराने और धमकाने का प्रयास किया गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में लगे आरोपों पर भाजपा नेता के बेटे का कहना है कि वो पिस्तौल खिलौने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता गालियां देते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए खिलौने वाली बंदूक दिखाया था।

जबलपुर जिले में कानून व्यवस्था ओर बढ़ते अपराधों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेता विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ते अपराधों और पार्टी नेताओं को टारगेट किए जाने के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव के लिए निकले थे। रैली जब ब्यौहारबाग क्षेत्र के पास पहुंची, तभी सड़क किनारे स्थित एक तीन मंजिला इमारत की बालकनी से एक युवक रैली की ओर इशारे करता दिखा, जबकि उसके पास खड़ी एक महिला चप्पल दिखाती नजर आई। इसी दौरान युवक ने हाथ में रिवॉल्वर निकालकर लहराया। इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बना लिया। रैली के दौरान एक युवक द्वारा घर की बालकनी से पिस्टल लहराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया।

एडिशनल एसपी सूर्यकांत ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। उधर इस मामले में पुत्र राजा सोनकर ने भी एएसपी को एक हस्ताक्षरित शिकायत दी। इसमें बताया गया कि कांग्रेस की रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ता उसके और उसके पिता के खिलाफ अभद्र नारे और टिप्पणी कर रहे थे।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
