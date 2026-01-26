Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Congress slams MP Minister Vijay Shah for unfurling the Tricolour on the 77th Republic Day
संविधान को चुनौती दे रही BJP; MP में विजय शाह के झंडा फहराने पर भड़क उठी कांग्रेस

संविधान को चुनौती दे रही BJP; MP में विजय शाह के झंडा फहराने पर भड़क उठी कांग्रेस

संक्षेप:

कांग्रेस ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोपी मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराए जाने को लेकर सोमवार को भाजपा पर निशाना साधा।

Jan 26, 2026 05:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, भाषा
share Share
Follow Us on

कांग्रेस ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोपी मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराए जाने को लेकर सोमवार को भाजपा पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह कर्नल कुरैशी के बारे में विवादित टिप्पणियों के लिए शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो सप्ताह में फैसला करे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इससे पहले, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में विजय शाह को फटकार लगाई थी और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। विजय शाह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने गृह जिले खंडवा के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी भी ली। विजय शाह के पास जनजातीय कार्य विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कर्नल कुरैशी के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में शाह को अब तक मंत्री पद से या क्यों नहीं हटा गया और उन्हें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रध्वज फहराने की जिम्मेदारी क्यों दी गई?

विजय शाह का इस्तीफा ना लिए जाने पर उठाए सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के इंदौर कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, शीर्ष अदालत के निर्देशों के बाद शाह को मंत्री पद से फौरन हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने गणतंत्र दिवस पर शाह से झंडा फहरवाया। इसके जरिये भाजपा संविधान को चुनौती दे रही है। पटवारी ने कहा कि शाह से अब तक इस्तीफा नहीं लिया जाना राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी शाह के तिरंगा फहराने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, भाजपा एक बेशर्म पार्टी बन गई है। विजय शाह के खिलाफ (पार्टी द्वारा) की गई जो भी कार्रवाई दिखाई गई है, वह महज एक औपचारिकता है। राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कई मामलों में स्वत: संज्ञान लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस के सवालों पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि आज इस अवसर (गणतंत्र दिवस) पर बधाई और शुभकामना दी जानी चाहिए। देवड़ा ने इंदौर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में भाग लेने के बाद यह बात कही।

भाजपा ने किया बचाव

हालांकि, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए शाह का बचाव किया। उन्होंने कहा, ''मामला (शाह से संबंधित) पहले से ही अदालत के संज्ञान में है और सब कुछ अदालत के निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। कांग्रेस के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकती।

खंडवा में मीडिया ने जब कांग्रेस की आपत्तियों पर शाह की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो वह लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के बाद चले गए। पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित होने के बाद शाह की काफी आलोचना हुई थी। इस वीडियो में वह कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखे थे।

कुरैशी ने एक अन्य महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी मीडिया को दी थी जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गई थीं। कड़ी आलोचनाओं का सामना करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया था और कहा था कि वह कर्नल कुरैशी का अपनी बहन से भी अधिक सम्मान करते हैं।

इंदौर जिले के रायकुण्डा गांव में शाह ने 12 मई 2025 को हलमा (सामूहिक श्रमदान और सामुदायिक सहभागिता की जनजातीय परम्परा) के सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल कुरैशी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने के बाद कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जिले के मानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य), धारा 196 (1) (बी) (अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की आशंका हो) और धारा 197 (1) (सी) (किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता हो या उनके बीच शत्रुता या घृणा या दुर्भावना पनपती हो अथवा पनपने की आशंका हो) के तहत दर्ज की गई थी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|