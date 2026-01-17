आदमी तो तीर्थ का फल लेना चाहेगा...; सुंदर लड़कियों से रेप वाले अपने बयान पर क्या कांग्रेस विधायक की क्या सफाई

संक्षेप: मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं की ‘खूबसूरती’ को बलात्कार और अनुसूचित जाति–जनजाति समाज की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को ‘तीर्थ फल’ से जोड़कर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं की ‘खूबसूरती’ को बलात्कार और अनुसूचित जाति–जनजाति समाज की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को ‘तीर्थ फल’ से जोड़कर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले दतिया के भांडेर से कांग्रेस विधायक बरैया ने एक इंटरव्यू में ये बात कही, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने विवादित बयान पर सफाई भी दी और कहा कि आदमी तो चाहेगा कि उसे तीर्थ का फल मिले।

वीडियो में बरैया यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रेप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं से होते हैं। उन्होंने कहा, तो मेरा कहने का मतलब है, बलात्कार का सिद्धांत यह है कि आदमी रास्ते में जा रहा है और उसे अगर खूबसूरत लड़की दिखाई दी, सुंदर अति सुंदर... तो उसका दिमाग विचलित हो सकता है। तो बलात्कार हो सकता है। बरैया ने सवालिया अंदाज में कहा आदिवासियों, दलितों और ओबीसी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? उन्होंने कहा, क्यों होता है बलात्कार (इन वर्गों की महिलाओं के साथ)? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।

संवाददाता द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह किस धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, इसके जवाब में बरैया ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक की कथित तौर पर व्याख्या करते हुए कहा कि ‘धर्म ग्रंथों’ में यह उल्लेख है कि फलां जाति की महिला से संबंध बनाने पर इस ‘तीर्थ का फल’ मिलेगा। उन्होंने कहा, अब वह नहीं जा पाता (तीर्थ) तो घर में बैठे विकल्प क्या दिया गया? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़कर संबंध बनाओ तो ये फल मिल जाएगा? ... तो क्या करेगा फिर? अंधेरे में वह किसी को पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी बलात्कार नहीं कर सकता। अगर वह सहमत नहीं है तो नहीं करेगा।

सफाई में क्या कहा? वहीं उनके इस बयान पर बवाल खड़ा होने के बाद उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा, वो वीडियो इंटरव्यू का पार्ट नहीं था। उन्होंने कहा, 78 साल आजादी के बाद भी रेप थमने का नाम नहीं ले रहे। जब मैंने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो एक क्लू मिला कि चांडाली, चमाइन, धोबीन और कंजरी के समागम से तीर्थों का फल प्राप्त होता है। अगर तीर्थों का फल मिल रहा है तो रेप बंद होंगे क्या? आदमी तो तीर्थ का फल प्राप्त करना चाहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहस का मुद्दा बने और इसे खारिज किया जाए।

बीजेपी ने की निंदा मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बरैया की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और उम्मीद जताई कि इंदौर के दौरे पर आ रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।