MP में कांग्रेस नेता पर कोर्ट ने लगाया 1 अरब 24 करोड़ का जुर्माना, क्या है वजह

मध्य प्रदेश के पन्ना में कलेक्टर कोर्ट ने कांग्रेस नेता पर बड़ा जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता पर कुल 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख का जुर्माना लगाया है।

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कांग्रेस नेता पर कलेक्टर न्यायालय ने एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पर गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में पत्थरों का अवैध खनन करने का आरोप है।

उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर की जांच के आधार पर यह निर्णय पारित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को कांग्रेस नेता से नियमानुसार राशि वसूलकर शासकीय कोष में जमा करने निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर न्यायालय ने माना है कि मामले में पर्याप्त और उचित अवसर नोटिस जारी तिथि से ही प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अनावेदक द्वारा आदेशों की लगातार अवमानना कर प्रकरण को लंबित रखने के हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं, जिससे परिलक्षित होता है कि अनावेदक को स्वतः ही प्रारंभ से ज्ञात है कि अवैध उत्खनन का कोई पर्याप्त दस्तावेजी बचाव साक्ष्य नहीं है। अनावेदक द्वारा मात्र 99 हजार 300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा कराई गई है, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर में किया गया है।