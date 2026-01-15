तीसरे टर्म पर क्या बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, अहिरवार ने चिट्ठी लिखकर कर बड़ी डिमांड कर दी

संक्षेप: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का मौजूदा छह साल का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। दिग्विजय सिंह 2014 से राज्यसभा सांसद हैं। वह दो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वह 1993 से 2003 (10 साल) तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि वे राज्यसभा के लिए तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका मौजूदा छह साल का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है।

दिग्विजय सिंह का यह निर्णय मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के अनुरोध के बाद आया है। अहिरवार ने उनसे अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधि के लिए राज्यसभा में रास्ता बनाने का आग्रह किया था। अहिरवार ने मंगलवार को सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि इस बार राज्यसभा में अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधि को भेजा जाए।

अहिरवार के पत्र के बारे में पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपनी राज्यसभा सीट छोड़ रहा हूं।

अपने पत्र में अहिरवार ने इस बात पर जोर दिया कि इससे दलितों के आत्मसम्मान और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जो सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। अहिरवार ने अपने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति की लगभग 17 प्रतिशत आबादी की भावनाओं और अपेक्षाओं को आपके समक्ष रखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार राज्यसभा में अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। यह न केवल सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होगा बल्कि दलित समुदाय के आत्मसम्मान और राजनीतिक भागीदारी को भी मजबूत करेगा।