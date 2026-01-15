Hindustan Hindi News
Congress leader Digvijaya Singh vacating Rajya Sabha seat not to seek third term
तीसरे टर्म पर क्या बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, अहिरवार ने चिट्ठी लिखकर कर बड़ी डिमांड कर दी

तीसरे टर्म पर क्या बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, अहिरवार ने चिट्ठी लिखकर कर बड़ी डिमांड कर दी

संक्षेप:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का मौजूदा छह साल का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। दिग्विजय सिंह 2014 से राज्यसभा सांसद हैं। वह दो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वह 1993 से 2003 (10 साल) तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।

Jan 15, 2026 01:24 pm IST
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि वे राज्यसभा के लिए तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका मौजूदा छह साल का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है।

दिग्विजय सिंह का यह निर्णय मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के अनुरोध के बाद आया है। अहिरवार ने उनसे अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधि के लिए राज्यसभा में रास्ता बनाने का आग्रह किया था। अहिरवार ने मंगलवार को सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि इस बार राज्यसभा में अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधि को भेजा जाए।

अहिरवार के पत्र के बारे में पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपनी राज्यसभा सीट छोड़ रहा हूं।

अपने पत्र में अहिरवार ने इस बात पर जोर दिया कि इससे दलितों के आत्मसम्मान और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जो सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। अहिरवार ने अपने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति की लगभग 17 प्रतिशत आबादी की भावनाओं और अपेक्षाओं को आपके समक्ष रखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार राज्यसभा में अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। यह न केवल सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होगा बल्कि दलित समुदाय के आत्मसम्मान और राजनीतिक भागीदारी को भी मजबूत करेगा।

दिग्विजय सिंह 2014 से राज्यसभा सांसद हैं। वह दो लोकसभा चुनाव (2019 और 2024) हार चुके हैं। इससे पहले वह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह 1993 से 1998 और 1998 से 2003 तक लगातार दो कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 2003 में राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जाने के बाद सिंह ने अगले 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद वे 2013 में सक्रिय राजनीति में लौटे और 2014 में राज्यसभा के लिए चुने गए।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
