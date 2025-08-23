Congress hits back on Mohan Yadav questions makhanchor tag for Lord Krishna क्या मोहन यादव इतिहास का अपना संस्करण लिखना चाहते हैं? 'माखनचोर' वाले बयान पर कांग्रेस का सवाल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Congress hits back on Mohan Yadav questions makhanchor tag for Lord Krishna

क्या मोहन यादव इतिहास का अपना संस्करण लिखना चाहते हैं? 'माखनचोर' वाले बयान पर कांग्रेस का सवाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भगवान कृष्ण पर की गई टिप्पणी से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। सीएम यादव ने जन्माष्टमी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भगवान कृष्ण को माखनचोर बताने पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSat, 23 Aug 2025 02:57 PM
क्या मोहन यादव इतिहास का अपना संस्करण लिखना चाहते हैं? 'माखनचोर' वाले बयान पर कांग्रेस का सवाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जन्माष्टमी के एक कार्यक्रम के दौरान भगवान कृष्ण पर की गई टिप्पणी से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। सीएम यादव ने जन्माष्टमी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भगवान कृष्ण को 'माखनचोर' बताने पर आपत्ति जताई थी। विपक्षी कांग्रेस ने उन पर सनातन धर्म की परंपराओं को फिर से लिखने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

जन्माष्टमी पर एक कार्यक्रम में सीएम यादव ने भगवान कृष्ण के साथ जुड़े लोकप्रिय विशेषण 'माखनचोर' पर आपत्ति जताई थी। कहा था कि भगवान कृष्ण के लिए 'माखनचोर' शब्द कहना अनुचित लगता है। भगवान कृष्ण को मक्खन इतना प्रिय था कि वह अक्सर कंस के घर पहुंच जाते थे। उनका क्रोध इस बात पर था कि एक तो कंस उनके हक की चीज खा रहा था, उसके बाद भी उन पर अत्याचार कर रहा था।

सीएम यादव ने कहा कि इसी क्रोध को व्यक्त करने के लिए भगवान कृषेण ने ग्वालबालों की एक टोली बनाई। यह टोली स्वयं मक्खन खा लेते या मटके तोड़ देते, लेकिन यह सुनिश्चित करते कि दुश्मन को मक्खन न मिले। भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण विद्रोह का था। वे एक संदेश देना चाहते थे। लेकिन अनजाने में हम उनके विद्रोह को ऐसे शब्दों से पुकारते हैं जो बोलने में अप्रिय लगते हैं।

उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि सीएम यादव भगवान कृष्ण की जीवन कथाओं के इतिहास को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं।

सिंघार ने पूछा कि क्या मोहन यादव इतिहास का अपना संस्करण लिखना चाहते हैं। सिंघार ने कहा कि सदियों से भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्ज किया गया है। उनका उत्सव मनाया जाता रहा है। क्या अब वह सनातन धर्म की प्राचीन कथाओं को बदलना चाहते हैं?

