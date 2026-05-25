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MP : नेपानगर कांग्रेस में बगावत, 5 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटिल से वापस लिया समर्थन

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश की नेपानगर नगरपालिका में कांग्रेस की पांच महिला पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष भारती विनोद पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन सभी ने भारती पाटिल से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। इस घटना से कांग्रेस के अंदर की कलह अब सामने आ गई है।

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की नेपानगर नगरपालिका में कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की पांच पार्षदों ने अपनी ही नगर पालिका अध्यक्ष भारती विनोद पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। नाराज पार्षदों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर नपाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

समर्थन वापस लेने वाले पार्षदों का आरोप है कि नेपानगर नगरपालिका कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के विपरीत भाजपा समर्थित पार्षदों के सहयोग से काम कर रही हैं, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। पत्र वायरल होते ही नेपानगर की राजनीति गरमा गई है।

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इन पार्षदों ने वापस लिया समर्थन

नगरपालिका नेपानगर में बीते दो महीनों से चल रही खींचतान अब खुली बगावत में बदल गई है। कांग्रेस पार्षद योगिता राजू पाटील, सपना कैलाश पटेल, वर्षा शांताराम ठाकरे, अनीषा राजेश पटेल और रूपाली जितेंद्र सावकारे ने नगरपालिका अध्यक्ष भारती विनोद पाटिल से समर्थन वापस लेने का पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में पक्षपात किया जा रहा है और पार्टी संगठन की अनदेखी हो रही है।

दरअसल, इससे पहले भी चार महिला पार्षद उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं होने को लेकर 10 दिन तक धरने पर बैठ चुकी हैं। इसके बाद PIC भंग कर नई PIC बनाई गई थी।बताया जा रहा है कि 22 मई की परिषद बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष ने 19 प्रस्ताव पारित करा लिए, जबकि इन्हीं प्रस्तावों को पहले हटाए गए PIC सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया था।

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विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप

इसी के बाद कांग्रेस पार्षदों की नाराजगी और बढ़ गई। उनका आरोप है कि नगरपालिका में कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमने समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया। वार्डों के विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है, कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई।

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को अवगत कराया : प्रकाश सिंह बैस

वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश सिंह बैस ने इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए कहा कि उन्हें अब तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व करेगा, “हमने पार्टी नेतृत्व को पूरे मामले से अवगत करा दिया है, अब निर्णय प्रदेश स्तर पर होगा।”

इधर नगरपालिका अध्यक्ष भारती विनोद पाटिल ने पूरे मामले पर “नो कमेंट्स” कहकर चुप्पी साध ली। फिलहाल समर्थन वापसी के इस घटनाक्रम ने नेपानगर की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अब सबकी नजर PCC चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है।

रिपोर्ट - छगन साहू, न्यूजो

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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