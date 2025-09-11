congress councillor anwar qadri surrenders today accepts that he gave 3 lakh rupees for love jihad funding all details लव जिहाद केस के आरोपी अनवर कादरी का सरेंडर, आरोपियों को 3 लाख देने वाली बात भी मानी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़congress councillor anwar qadri surrenders today accepts that he gave 3 lakh rupees for love jihad funding all details

लव जिहाद केस के आरोपी अनवर कादरी का सरेंडर, आरोपियों को 3 लाख देने वाली बात भी मानी

आत्मसमर्पण कर चुके कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने 14 दिन बाद लव जिहाद के दोनों आरोपियों को तीन लाख रुपए देने की बात कबूल कर ली है। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उसने फरारी के दौरान नेपाल से खरीदी गई सिम इंदौर में सरेंडर करने से पहले की रास्ते में ही फेंक दी थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 11 Sep 2025 02:09 PM
share Share
Follow Us on
लव जिहाद केस के आरोपी अनवर कादरी का सरेंडर, आरोपियों को 3 लाख देने वाली बात भी मानी

इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के मोनी बाबा इलाके की दो युवतियों से दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में आरोपी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने लव जिहाद के आरोपियों को तीन लाख रुपए देना कबूल कर लिया है। कादरी का बेटी के साथ जब आमना सामना हुआ तो बेटी ने कबूला कि फरारी के दौरान होटल और अन्य खर्च का भुगतान भी किया था।

29 अगस्त को लव जिहाद के मामले में आत्मसमर्पण कर चुके कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने 14 दिन बाद लव जिहाद के दोनों आरोपियों को तीन लाख रुपए देने की बात कबूल कर ली है। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उसने फरारी के दौरान नेपाल से खरीदी गई सिम इंदौर में सरेंडर करने से पहले की रास्ते में ही फेंक दी थी।

इस दौरान अपने पिता को फरारी के दौरान मदद करने के दो मामलों में बंद डकैत की बेटी आयशा और अनवर का आमना सामना भी करवाया गया। यह बात सामने आई कि आयशा ने दिल्ली के राजशाही बाग इलाके से मनी ट्रांसफर स्टोर के माध्यम से होटल और खाने सहित अन्य बिलों का भुगतान किया था,जिसका बिल भी पुलिस को मिला है। पुलिया इन सभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट में जवाब पेश करेगी।

सता रहा था ये डर

मुख्यमंत्री मोहन यादव के 'डकैत हो या डकैत के बाप' वाले बयान के बाद कादरी को अपने एनकाउंटर और संपत्ति पर बुलडोजर ऐक्शन होने का डर सता रहा था। इसी डर से वह इंदौर लौट आया। यहां तक उसकी दूसरी पत्नी फरहाना भी उसके साथ थी। शुरुआत में तो उसने एक बैंक खाते से रुपये निकाल कर काम चलाया, लेकिन खाता फ्रीज होने पर रुपयों का संकट गहराने लगा। उसने फरहाना के कंगन बेचे और बस से नेपाल चला गया। अनवर ने खुद को व्यापारी बताया और इंटरनेशनल सिम कार्ड ले लिया। इंटरनेशनल सिमकार्ड से इंटरनेट कॉलिंग कर पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी संपर्क करता था। अनवर अखबारों में भी उसके संबंध में चल रही खबरें पढ़ता रहता था।

इंदौर में ही 20 मुकदमे दर्ज

अनवर के विरुद्ध इंदौर के सभी थानों में कुल 20 मामले दर्ज हैं। कुछ समय पहले उसे भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने उस पर रासुका भी लगाई थी। पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क करने वाली थी। पुलिस ने कोर्ट के माध्यम से अनवर को भगोड़ा घोषित करवा दिया था। इनाम घोषित करने के बाद कादरी की पार्षदी समाप्त किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। संभागायुक्त दीपक सिंह ने उसे हाजिर होने के निर्देश दिए थे। 25 अगस्त को उसे पेश होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश हो गया।

बाल रंगे और दाढ़ी कटवाई, फिर किया सरेंडर

कादरी ने बाल व दाढ़ी कटवाई फिर कोर्ट नंबर 14 में पहुंचा और सरेंडर किया। जैसे की उसके सरेंडर की जानकारी लगी तो कोर्ट में भीड़ जमा हो गई। कोर्ट ने उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। गौरतलब हैं कि लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपी अनवर कादरी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिनी गुप्ता की कोर्ट ने 8 सितंबर से पहले कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उससे पहले ही कादरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

रिपोर्ट - हेमंत

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|