भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी दतिया उपचुनाव के लिए उतारा उम्मीदवार, पूर्व राजघराने के सदस्य पर जताया भरोसा
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और तीन वर्ष की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के कारण पड़ी है।
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह (72 वर्ष) को टिकट दिया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन ने घनश्याम सिंह का सिंगल नाम दिल्ली भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई। घनश्याम सिंह दतिया के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और इससे पहले दतिया सीट से विधायक रह चुके हैं, हालांकि बाद में वह सीट बदलकर सेवढ़ा शिफ्ट हो गए थे। लंबे समय बाद वह एकबार फिर दतिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले साल 2023 के विधानसभा चुनाव में वह सेवढ़ा से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। एक दिन पहले भाजपा ने दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था।
टिकट की घोषणा के बाद विधानसभा में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंह को बधाई देते हुए लिखा, 'आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए श्री घनश्याम सिंह जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मेरी तथा समस्त कांग्रेस परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पूरी ताकत, एकजुटता और जनसमर्थन के साथ यह चुनाव लड़ेगी तथा दतिया की जनता के आशीर्वाद से विजयी होगी।'
सिंघार बोले- दतिया की जनता अन्याय का बदला लेगी
उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंह को बधाई देते हुए लिखा, 'दतिया विधानसभा उपचुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि मां बगलामुखी के आशीर्वाद से एवं आपके जनसेवा के संकल्प, कांग्रेस की जनहितैषी विचारधारा और दतिया की न्याय प्रिय जनता का विश्वास आपको ऐतिहासिक विजय दिलाएगा। दतिया की जनता अपने साथ हुए अन्याय का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी, न्याय करेगी और परिवर्तन का नया इतिहास रचेगी। हम सभी कांग्रेसजन पूरी मजबूती के साथ आपके साथ हैं और दतिया की जनता के विश्वास को विजय में बदलने के लिए संकल्पित हैं।'
शिवसेना (उबाठा) ने दिया नरोत्तम को ऑफर
उधर भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को शनिवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से टिकट का ऑफर मिला है। पार्टी ने उन्हें दतिया विधानसभा उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। शिवसेना (उबाठा) की मध्यप्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील शर्मा ने शनिवार को कहा कि यदि मिश्रा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो पार्टी प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पार्टी नेता आदित्य ठाकरे तथा अन्य वरिष्ठ नेता मध्यप्रदेश में उनके पक्ष में प्रचार करेंगे।
शर्मा ने कहा, ‘मैंने पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद मिश्रा को यह प्रस्ताव दिया है। मैंने पार्टी की मध्यप्रदेश आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख नाहर सिंह गौर से कहा है कि वह मिश्रा के लिए भेजे गए निमंत्रण का वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर साझा करें।’
नरोत्तम समर्थकों का फूट पड़ा गुस्सा
उधर भाजपा के टिकट काटने के फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया, बाजार बंद कराया, स्थानीय भाजपा कार्यालय पर ताला लगाया तथा कथित तौर पर हिंसा की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बीच, मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा उम्मीदवार बदले जाने की संभावना से इनकार किया है।
इस वजह से दतिया में हो रहे उपचुनाव
दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया।
निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार दतिया सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और मतगणना तीन अगस्त को होगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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