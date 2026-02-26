MP विधानसभा में गूंजा अडानी ग्रुप का मामला, कांग्रेस विधायकों का हंगामा; सदन से वॉकआउट किया
कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अडानी समूह की कोयला खदानों के लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विधानसभा की संयुक्त समिति द्वारा जांच कराने की मांग की।
कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा किया। विपक्षी विधायक सिंगरौली जिले में अडानी समूह की कोयला खदानों के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार से सवाल करते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाते हुए विधानसभा की संयुक्त समिति द्वारा जांच कराने की मांग की।
हालांकि, सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नीति के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने यह मुद्दा उठाया। कहा कि आठ गांवों में कोयला खदानों के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। प्रशासन की सूची के अनुसार, 12998 परिवार प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजे के वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।
सिंघार ने दावा किया कि मुआवजे की राशि बाहरी लोगों को भी वितरित की गई है। इसके उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इलाके के एक थाना प्रभारी की पत्नी को 15 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा दिया गया और एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की पत्नी को लगभग 14 लाख रुपए मिले। उन्होंने विधानसभा की संयुक्त समिति द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार कोयला खदानों के नाम पर अडानी समूह को लाभ पहुंचा रही है, जबकि प्रभावित लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच पूरी होने और सभी प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा मिलने तक कोयला ब्लॉक पर काम तुरंत रोक दिया जाना चाहिए।
हालांकि, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि अब तक 1552 प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति को मुआवजा लेते हुए पाया जाता है तो इसकी जांच की जाएगी। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह झूठे हैं। जब प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है तो संयुक्त समिति की जांच की कोई जरूरत नहीं है।
ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकार स्थापित मुआवजा नीति के अनुसार कार्य कर रही है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि यदि जरूरी हुआ तो मुआवजा प्राप्त करने वाले सभी लोगों की सूची सदन में रखी जाएगी।मंत्रियों के आश्वासनों के बावजूद कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। उन्होंने सदन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके चलते स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
सदन के दोबारा शुरू होने पर सिंहार ने पूरे मामले की संयुक्त समिति द्वारा जांच की अपनी मांग दोहराई और सरकार से पूछा कि वह इससे क्यों डर रही है। विपक्षी सदस्यों ने नारे लगाना और हंगामा करना जारी रखा। कुछ ही देर बाद विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए और सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया।
