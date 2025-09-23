मध्यप्रदेश में गायों की हालत कुत्तों से भी बदतर; कंप्यूटर बाबा ने मोहन सरकार पर साधा निशाना

कंप्यूटर बाबा ने बताया कि संत समुदाय अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ‘गौ माता न्याय यात्रा’ निकालेगा और हजारों गायों के साथ नर्मदापुरम से भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेगा।

'कम्प्यूटर बाबा' के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के धार्मिक नेता नामदेव दास त्यागी ने मंगलवार को गौरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को निशाने पर लिया और दावा किया कि राज्य में गायों की हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। इंदौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा कि यह स्थिति बड़ी विडम्बनापूर्ण है कि ‘कुत्ते तो सड़क से (लोगों के घरों के) बेडरूम तक पहुंच गए हैं, पर गौमाता आंगन से सड़क पर आ गई और राज्य सरकार मूकदर्शक बन कर बैठी है।’ इसी दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में ‘गौ माता’ की स्थिति कुत्तों से भी बदतर हो गई है।

त्यागी ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी अनदेखी के कारण गायें सड़कों पर तड़प-तड़प कर मरने को मजबूर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अनुरोध किया कि उन्हें गौरक्षा के मुद्दे पर संतों के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा का समय देना चाहिए।

कंप्यूटर बाबा ने बताया कि संत समुदाय अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ‘गौ माता न्याय यात्रा’ निकालेगा और हजारों गायों के साथ नर्मदापुरम से भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेगा।

बता दें कि वैष्णव संप्रदाय (अपने इष्ट देव के रूप में भगवान विष्णु को पूजने वाले हिंदू मतावलम्बी) से ताल्लुक रखने वाले कंप्यूटर बाबा का असली नाम नामदेव दास त्यागी है। उन्हें प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस की पिछली सरकारों ने अलग-अलग निकायों में शामिल करते हुए राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजा था।