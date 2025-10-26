बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ थाने में शिकायत, FIR की मांग; ASP ने दिए जांच के आदेश

संक्षेप: बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह मनोरंजन नहीं बल्कि एक विवाद है। ग्वालियर में उनके खिलाफ पोटाश गन चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच शुरू हो गई है।

बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह मनोरंजन नहीं बल्कि एक विवाद है। ग्वालियर में उनके खिलाफ पोटाश गन चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल, ग्वालियर निवासी शिशुपाल सिंह कंषाना ने एएसपी अनु बेनीवाल को इस वीडियो की शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख करते हुए एफआईआर की मांग की है।

वायरल वीडियो में तान्या मित्तल को पोटाश यानी कार्बाइड गन चलाते हुए देखा जा सकता है। यह वही गन है जिसके इस्तेमाल पर ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तान्या मित्तल का वीडियो सामने आने के बाद एएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। एएसपी के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा लोग ऐसे मामलों में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने की कगार पर हैं। इसलिए इन गनों की बिक्री, खरीद और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए साइबर टीम को निर्देश दे दिए गए हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपी पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है।