Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़complain against big boss fame tanya mittal for using potash gun in gwalior
बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ थाने में शिकायत, FIR की मांग; ASP ने दिए जांच के आदेश

बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ थाने में शिकायत, FIR की मांग; ASP ने दिए जांच के आदेश

संक्षेप: बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह मनोरंजन नहीं बल्कि एक विवाद है। ग्वालियर में उनके खिलाफ पोटाश गन चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच शुरू हो गई है।

Sun, 26 Oct 2025 11:58 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह मनोरंजन नहीं बल्कि एक विवाद है। ग्वालियर में उनके खिलाफ पोटाश गन चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल, ग्वालियर निवासी शिशुपाल सिंह कंषाना ने एएसपी अनु बेनीवाल को इस वीडियो की शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख करते हुए एफआईआर की मांग की है।

वायरल वीडियो में तान्या मित्तल को पोटाश यानी कार्बाइड गन चलाते हुए देखा जा सकता है। यह वही गन है जिसके इस्तेमाल पर ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तान्या मित्तल का वीडियो सामने आने के बाद एएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। एएसपी के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा लोग ऐसे मामलों में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने की कगार पर हैं। इसलिए इन गनों की बिक्री, खरीद और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए साइबर टीम को निर्देश दे दिए गए हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपी पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है।

आपको बता दे कि वर्तमान में तान्या मित्तल बिग बॉस शो में नजर आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जांच के बाद तान्या मित्तल पर क्या कार्रवाई होती है। क्या यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया विवाद बनकर रह जाएगा, या फिर कानून अपना काम करेगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा।

