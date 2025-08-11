मध्य प्रदेश में बिजली के तार पाकिस्तान से जुड़े, जानें सऊदी के स्मार्ट मीटर पर क्यों मचा बवाल

मध्य प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इन मीटरों का पाकिस्तान से संबंध बताया जा रहा है। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर हमले का खतरा है।

मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इन मीटरों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर हमले का खतरा है।

उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इन मीटरों का टेंडर सऊदी अरब की एक कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी में पाकिस्तानी इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो भी उच्च पद पर। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीतिक गरमा गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

तो नहीं लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर खुलासे के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेदारी सऊदी की कंपनी को दी गई। अगर इसमें पाकिस्तानी अधिकारियों और इंजीनियरों की संलिप्तता की बात सही है, तो प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। बीजेपी विधायक ने इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान से अब कोई संबंध नहीं है, चाहे खेल हो या संस्कृति।

हो सकते हैं साइबर हमले और विस्फोट वहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना में पाकिस्तानी कर्मचारियों की भागीदारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कांग्रेस नेता ने इसे पाकिस्तान की सोची-समझी करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश में साइबर हमले और विस्फोट हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।