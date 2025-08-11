company installing smart meters in Madhya Pradesh has connections with Pakistan know everything मध्य प्रदेश में बिजली के तार पाकिस्तान से जुड़े, जानें सऊदी के स्मार्ट मीटर पर क्यों मचा बवाल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़company installing smart meters in Madhya Pradesh has connections with Pakistan know everything

मध्य प्रदेश में बिजली के तार पाकिस्तान से जुड़े, जानें सऊदी के स्मार्ट मीटर पर क्यों मचा बवाल

मध्य प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इन मीटरों का पाकिस्तान से संबंध बताया जा रहा है। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर हमले का खतरा है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, भोपालMon, 11 Aug 2025 03:47 PM
मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इन मीटरों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पर साइबर हमले का खतरा है।

उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इन मीटरों का टेंडर सऊदी अरब की एक कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी में पाकिस्तानी इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो भी उच्च पद पर। इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीतिक गरमा गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

तो नहीं लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर

खुलासे के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेदारी सऊदी की कंपनी को दी गई। अगर इसमें पाकिस्तानी अधिकारियों और इंजीनियरों की संलिप्तता की बात सही है, तो प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। बीजेपी विधायक ने इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान से अब कोई संबंध नहीं है, चाहे खेल हो या संस्कृति।

हो सकते हैं साइबर हमले और विस्फोट

वहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना में पाकिस्तानी कर्मचारियों की भागीदारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कांग्रेस नेता ने इसे पाकिस्तान की सोची-समझी करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश में साइबर हमले और विस्फोट हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

बता दें कि इससे पहले एमपी मेट्रो में तुर्की के पार्टस के उपयोग पर सवाल खड़े हुए थे। अब नया मामला सामने आने का प्रदेश की जनता की चिंता बढ़ गई है। लोग भी अब इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश की सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
