MP में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, लव जिहाद की झांकी दिखाने पर तनाव

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। उज्जैन जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर महिदपुर में तहसील में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनFri, 5 Sep 2025 05:31 PM
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। उज्जैन जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर महिदपुर में तहसील में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। विसर्जन के दौरान लव जिहाद की झांकी दिखाए जाने पर दो पक्षों में पथराव हो गया। पुलिस ने बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में लिया।

शुक्रवार को दुर्गेश्वरी सिद्धिविनायक गणेश जी की सवारी निकालने के दौरान बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि सवारी में लव जिहाद की झांकी दिखाने पर विवाद हो गया। झांकी का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। तभी दोनों पक्षों में पथराव होने लगा।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जमा भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। बताया जा रहा है कि गणेश जी की सवारी हर साल निकलती है। जेल रोड से निकलने वाली गणेश जी सवारी में लव जिहाद की झांकी बनाई थी। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोषित हो गए।

लव जिहाद वाली झांकी को लेकर तनाव

मोती मस्जिद के पास हंगामा खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों की झांकी से कुछ तस्वीरों को हटाने की मांग थी। एसडीएम अजय हिंगे ओर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने अपने दल के साथ मोर्चा संभाला। भीड़ को मुश्किल से काबू करते हुए झांकी को आगे बढ़ाया गया।

