ट्रेन में बच्ची से छेड़छाड़, विरोध पर मारपीट; उज्जैन के नागदा स्टेशन पर सांप्रदायिक तनाव
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में रविवार देर रात जमकर बवाल हो गया। अस्थि विसर्जन के लिए उज्जैन आ रहे परिवार की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के बाद नागदा रेलवे स्टेशन के बाहर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस ने समय रहते दोनों पक्ष को काबू किया और हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान उज्जैन से प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच पड़ताल के बाद कार्रवाही की बात कही है।
नागदा रेलवे स्टेशन के बाहर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि गुजरात के दाहोद से अस्थि विसर्जन करने उज्जैन आ रहे परिवार के साथ ट्रेन में वर्ग विशेष लोगों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की एक बच्ची से छेड़खानी की वजह से झगड़े की शुरुआत हुई थी।
बताया जा रहा है कि ट्रेन में हुए झगड़े के बाद एक वर्ग विशेष के युवकों ने खाचरोद से स्टेशन पर अपने 50-60 लोगों को बुला लिया। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो वे एकत्रित होकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जीआरपी पुलिस थाने पर पहुंच गए। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची। पहले दोनों पक्षों को समझाइस देने का प्रयास किया गया। नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों के भीड़ को खदेड़ा।
मुंह पर छोड़ने लगे धुआं, फिर छेड़खानी
पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। एक आरोपी ट्रेन में सिगरेट पीकर जानबूझकर लड़कियों की ओर धुआं उड़ा रहा था। विरोध करने पर गाली-गलौज ओर मारपीट करने लगा था। बच्चियों से छेड़खानी भी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विवाद बढ़ने पर खाचरोद स्टेशन से मुस्लिम समाज के और लोगों को बुला लिया गया। इसके बाद 50 से 60 लोगों ने ट्रेन में चढ़कर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। और पीड़ित परिवार अभी भी बुरी तरह दहशत में है।
रतलाम में सवार हुए थे उपद्रवी
रेलवे जीआरपी चौकी से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह परिवार गोधरा से उज्जैन की ओर जा रहा था। इसी दौरान रतलाम स्टेशन से कुछ युवक ट्रेन में सवार हुए जो नागदा जाने वाले बताए जा रहे हैं।आरोप है कि रतलाम से खाचरोद के बीच यात्रा के दौरान इनमें से एक युवक ने परिवार के साथ मौजूद बालिका से छेड़खानी का प्रयास किया। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया। तहसीलदार मधु नायक ने बताया कि मामले में कुछ युवकों को पकड़ा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल कराया है। सभी परिजनों को पुलिस अभीरक्षा में उज्जैन के लिए रवाना किया गया है।