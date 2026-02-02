ट्रेन में बच्ची से छेड़छाड़, विरोध पर मारपीट; उज्जैन के नागदा स्टेशन पर सांप्रदायिक तनाव

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में रविवार देर रात जमकर बवाल हो गया। अस्थि विसर्जन के लिए उज्जैन आ रहे परिवार की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के बाद नागदा रेलवे स्टेशन के बाहर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस ने समय रहते दोनों पक्ष को काबू किया और हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में रविवार देर रात जमकर बवाल हो गया। अस्थि विसर्जन के लिए उज्जैन आ रहे परिवार की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के बाद नागदा रेलवे स्टेशन के बाहर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस ने समय रहते दोनों पक्ष को काबू किया और हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान उज्जैन से प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच पड़ताल के बाद कार्रवाही की बात कही है।

नागदा रेलवे स्टेशन के बाहर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि गुजरात के दाहोद से अस्थि विसर्जन करने उज्जैन आ रहे परिवार के साथ ट्रेन में वर्ग विशेष लोगों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की एक बच्ची से छेड़खानी की वजह से झगड़े की शुरुआत हुई थी।

बताया जा रहा है कि ट्रेन में हुए झगड़े के बाद एक वर्ग विशेष के युवकों ने खाचरोद से स्टेशन पर अपने 50-60 लोगों को बुला लिया। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो वे एकत्रित होकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जीआरपी पुलिस थाने पर पहुंच गए। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची। पहले दोनों पक्षों को समझाइस देने का प्रयास किया गया। नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों के भीड़ को खदेड़ा।

मुंह पर छोड़ने लगे धुआं, फिर छेड़खानी पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। एक आरोपी ट्रेन में सिगरेट पीकर जानबूझकर लड़कियों की ओर धुआं उड़ा रहा था। विरोध करने पर गाली-गलौज ओर मारपीट करने लगा था। बच्चियों से छेड़खानी भी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विवाद बढ़ने पर खाचरोद स्टेशन से मुस्लिम समाज के और लोगों को बुला लिया गया। इसके बाद 50 से 60 लोगों ने ट्रेन में चढ़कर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। और पीड़ित परिवार अभी भी बुरी तरह दहशत में है।