MP में RSS प्रचारक के साथ मारपीट के बाद फैला सांप्रदायिक तनाव, नाराज लोगों ने की तोड़फोड़

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विवाद की शुरुआत संघ प्रचारक को बाइक से कट मारने के बाद हुई, इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, इसी दौरान आरोपी युवकों ने आरएसएस से जुड़े व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के साथ हुई मारपीट के बाद शहर में तनाव फैल गया। मारपीट की यह वारदात धर्म विशेष के कुछ लोगों ने की, जिसके बाद हिन्दू संगठन के लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर दुकानों में तोड़फोड़ भी की, जिससे हालात बिगड़ गए। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। जिससे शहर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विवाद की शुरुआत संघ प्रचारक को बाइक से कट मारने के बाद हुई थी, इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसके बाद आरोपी युवकों ने मारपीट कर दी।

जिला प्रचारक यादव के साथ हुई मारपीट प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव किसी काम से निकले थे और जैन कोल्ड ड्रिंक के पास बाइक मोड़ रहे थे। इसी दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने उन्हें बाइक से कट मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षो में कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि थोड़ी ही देर में मारपीट होने लगी। संघ प्रचारक के साथ हो रही मारपीट से हिन्दू संगठन के लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग सड़क पर आमने-सामने हो गए, जिससे स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में आरएसएस के जिला प्रचारक यादव को हल्की चोटें आई हैं।

बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा संघ प्रचारक को कट करने के बाद विवाद की स्थिति बनी और मारपीट हो गई। इस दौरान एक दुकान से कुछ लोगों ने स्टील के पाइप बाहर निकाल लिए थे। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह लोग कौन हैं और पाइप मारपीट करने के लिए निकाले गए थे या किसी और काम के लिए निकाले गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के तीन युवाओं को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी तक उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

एसपी बोले- बिल्कुल ठीक हैं संघ प्रचारक यादव उधर बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि मुलताई में हालात सामान्य हैं। बाइक से कट लगने के विवाद पर RSS जिला प्रचारक से कुछ युवकों की हाथापाई हुई थी। उन्हें कोई चोट नहीं आई है। लोगों को समझाइश दी गई है। अलग-अलग थाने का पुलिस बल मुलताई में तैनात किया जा रहा है, और शहर में तनाव खत्म करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। दोनों पक्षों को समझाइश देकर अलग किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है ओर संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।

शहर में तनाव फैलने की जानकारी मिलते ही बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी कमला जोशी भी मुलताई पहुंच गए। इस दौरान थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हैं, जिन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जिन युवकों ने जिला प्रचारक के साथ मारपीट की थी, उनके घरों के सामने भी बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रशासन हालात पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

गुरुवार को शहर में नहीं होगी रामलीला मुलताई एसडीओपी और मुलताई थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल मुलताई में विवाद की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को रामलीला नहीं होगी। संचालक संजय अग्रवाल ने बताया कि इसे स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को राम वनवास की कथा का मंचन किया जाना था।