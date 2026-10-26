देवी जागरण के बीच बुलेट धीरे चलाने को लेकर बवाल, लोगों को लाठी-डंडों से पीटा; चाकू से भी हमला
बुलेट पर सवार दो युवक तेज रफ्तार से वहां से निकले। लोगों ने उन्हें रोककर कहा कि वहां बच्चे और महिलाएं घूम रहे हैं, इसलिए बाइक धीरे चलाएं। इसी बात पर दोनों युवकों की वहां मौजूद लोगों से बहस हो गई।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीती देर रात देवी जागरण ओर मंदिर के भंडारे में बुलेट की आवाज कम करने ओर बुलेट की धीरे चलाने को लेकर मामूली कहासुनी में जमकर विवाद हो गया। करीब 20 मिनिट बाद आरोपी अपने आधा दर्जन साथियों के साथ लौटे ओर भंडारे में मौजूद लोगों पर लाठी-डंडों और चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा उस हमले में महिलाओं सहीत 8 से 10 लोग सहित कई लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान बीच-बचाव करने आए लोग भी हमलावरों के निशाना बने है और चाकू के वार से दो लोगों के पैरों में गंभीर चोटें आई है,घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।
बताया गया है कि जिस देवी जागरण में विवाद हुआ है उसमें स्थानीय विधायक भी शामिल हुए थे ओर वह घटना से कुछ देर पहले ही वहां से निकल गए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी समीर वंशकार और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी रांझी पुलिस।
जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के गोकलपुर आजाद नगर में रविवार देर रात धार्मिक आयोजन के बीच अफरा-तफरी मच गई। यंहा देवी जागरण के दौरान तेज रफ्तार बाइक चलाने से रोकने पर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने जागरण में मौजूद लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिसमें दो महिलाओं सहित 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
बताया जा रहा कि पूरा विवाद बुलेट चलाने को लेकर हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी आजाद नगर में दुर्गा उत्सव के समापन पर यहां विशाल कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। देर रात भी जागरण और भंडारे में भीड़ थी। इसी दौरान बुलेट पर सवार दो युवक तेज रफ्तार से वहां से निकले। लोगों ने उन्हें रोककर कहा कि वहां बच्चे और महिलाएं घूम रहे हैं, इसलिए बाइक धीरे चलाएं। इसी बात पर दोनों युवकों की वहां मौजूद लोगों से बहस हो गई। इसके बाद वे वहां से चले गए।करीब 15 से 20 मिनट बाद 6 से 7 युवक लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर पहुंचे और लोगों पर हमला कर दिया।
स्थानीय निवासी और पार्षद पति राजेश कुमार यादव ने बताया कि किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं थी,भंडारे के बीच से तेज रफ्तर बाइक निकालने से रोकने पर विवाद शुरू हुआ था, उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है,ओर कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन करने को कहा है।
धारदार हथियार से भी हमला
रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि सभी आरोपी आजाद नगर के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में समीर वंशकार का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पहले चार लोगों पर हमला किया गया। बीच-बचाव करने के लिए अन्य। मौग पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। एक आरोपी ने धारदार हथियार से भी हमला किया,पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। इस हमले में रवि गोटिंया, रागिनी गोटिंया, पप्पू वर्मा, अनुज कोल, पारस यादव, आदि गोटिंया, बिट्टू झारिया और मनीषा गोटिंया घायल हुए हैं। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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