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कॉलेज वाला प्यार, जंगल में मिला कंकाल; प्रेमी ने क्यों की पत्थर मारकर प्रेमिका की बेरहमी से हत्या?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, सीधी
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कॉलेज से शुरू हुआ प्यार खूनी अंजाम तक पहुंचा। प्रेमी ने प्रेमिका की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र में जंगल से मिले, अज्ञात मानव कंकाल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रेम संबंध और शादी को लेकर हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। कॉलेज से शुरू हुई इस मोहब्बत आखिरकार हत्या के अंजाम तक पहुंच गई। प्यार वक्त के साथ मजबूत तो हुआ लेकिन जब बात शादी पर आई तो नया मोड़ शुरू हुआ। बहरहाल फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को ग्राम कोष्टा पवाई के जंगल में एक अज्ञात मानव कंकाल मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर चुरहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम, डीएनए परीक्षण और परिजनों द्वारा पहचान के बाद मृतका की पहचान 19 वर्षीय प्रियंका साकेत निवासी ग्राम मवई, थाना चुरहट के रूप में हुई।

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गुमराह करने की कोशिश कर रहा था

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। तकनीकी जांच, मोबाइल कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर पुलिस का संदेह पवन कारपेन्टर नामक युवक पर गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

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कॉलेज के दौरान हुई थी दोस्ती

पुलिस के मुताबिक, आरोपी और मृतका की पहचान वर्ष 2024 में कॉलेज के दौरान हुई थी और वर्ष 2025 से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। जांच में सामने आया कि मृतका शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि आरोपी अलग-अलग जाति होने का हवाला देकर शादी से इंकार कर रहा था। 24 जून 2026 को आरोपी ने युवती को चुरहट बुलाया और दोनों ग्राम कोष्टा पवाई के जंगल पहुंचे।

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सिर और कान पर ताबड़तोड़ हमला

वहीं शादी की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में आरोपी ने पास में पड़े पत्थर से युवती के सिर और कान के पास कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी शव को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी

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