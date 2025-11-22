Hindustan Hindi News
MP में कॉलेज ने खास बीमारी की वजह से छात्र को नहीं दिया एडमिशन; हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

संक्षेप:

Sat, 22 Nov 2025 05:20 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी छात्र को बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह फैसला ग्वालियर स्थित देश के प्रतिष्ठित लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (LNIPE) से जुड़े एक मामले में सुनाया, जिसमें कॉलेज ने एक छात्र को सिर्फ इसलिए एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे टाइप-1 डायबिटीज की बीमारी है। यह छात्र बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स में प्रवेश लेना चाहता था। जिसके बाद वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया। अब इस केस में अहम फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी छात्र को बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह मामला नौकरी का नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंच के अधिकार का है।

यह याचिका प्रज्ञांश नाम के छात्र ने दायर की थी, जिसने बीपीएड कोर्स में प्रवेश के लिए LNIPE द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और स्किल टेस्ट पास कर लिए थे। इसके बाद 8 अगस्त 2025 को उसे आवंटन पत्र भी मिल गया था। इसके बावजूद मेडिकल टेस्ट में टाइप-1 डायबिटीज पाए जाने का हवाला देते हुए कॉलेज ने प्रज्ञांश को प्रवेश नहीं दिया। जिसके बाद छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी कि वह जिला और राज्य स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है और कोर्स की सभी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। कोर्ट ने उसकी दलील मानते हुए कहा कि केवल डायबिटीज के आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साधारण भारतीय भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही डायबिटिक मरीजों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। छात्र अपने मिनी-फ्रिज में इंसुलिन रख सकता है, जिससे संस्थान पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह मामला नौकरी का नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंच के अधिकार का है। साथ ही अदालत ने कहा कि संस्थान को उचित सुविधाएं (रीजनेबल एकमोडेशन) प्रदान करनी होंगी, ताकि कोई भी छात्र बीमारी या विकलांगता के कारण शिक्षा से वंचित न हो।

आपको बता दे टाईप-1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह बीमारी आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में सामने आती है और मरीज को जीवनभर इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। डायबिटीज में मरीजों का ब्लड शुगर लेवल जब ज्यादा हो जाता है, तो मरीज जल्दी थक जाते हैं। इसका कारण उनके शरीर में एनर्जी की कमी होना है। डायबिटीज के मरीजों को बार बार पेशाब आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है, तब किडनी ब्लड से ज्यादा शुगर फिल्टर करने की कोशिश करती है। ज्यादा पेशाब के कारण शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए मरीजों की प्यास बढ़ जाती है। कई मामलों में इससे लोगों में पानी की कमी होने लगती है।

