Coldrif Syrup Case: 16 बार डायलिसिस, 13 लाख खर्च, फिर भी नहीं बची बच्ची; माता-पिता का छलका दर्द
इलाज में करीब 13 लाख रुपये खर्च हो गए। लेकिन, सुशांत ठाकरे इतने रुपये खर्च करने के बावजूद अपनी 2 साल की मासूम बच्ची को नहीं बचा सके। पूरा मामला Coldrif Syrup Case से जुड़ा है।
छिंदवाड़ा में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सुशांत ठाकरे ने बताया कि उनकी 2 साल की बेटी योजिता की तबीयत खराब हुई तो उसे दिखाने के लिए ले गए। नियमित रूप से इलाज के लिए जिस डॉक्टर के पास जाते थे, वो मौजूद नहीं थे, तो हमने डॉक्टर प्रवीण सोनी से संपर्क किया। उन्होंने दवाई दीं और बच्ची को 4 टाइम खाने की सलाह देते हुए घर भेज दिया।
आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 सितंबर को बच्ची की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। बुखार के साथ उसे हरे रंग की उल्टियां हुईं। डॉक्टर प्रवीण से संपर्क किया, तो बताया कि उनकी किडनी में इंफेक्शन है। छिंदवाड़ा में इलाज की व्यवस्था न होने पर नागपुर लेकर गए। 22 दिन तक चले इलाज में 16 बार डायलिसिस हुआ। इस पूरे इलाज के दौरान करीब 13 लाख रुपये खर्च हो गए।
योजिता की मौत के बाद प्रशासन ने 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन, ये पैसे मेरी बच्ची की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती नहीं। मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती दोबारा किसी मासूम के साथ न हो। इसके लिए दोषी डॉक्टर और दवा कंपनी के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक महीने में 14 बच्चों की गुर्दे की खराबी के कारण हुई मौत की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 14 बच्चों की मौत के बाद कई राज्यों ने सोमवार को इसकी खपत और आपूर्ति को रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। सरकार ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया और औषधि नियंत्रक का तबादला कर दिया।