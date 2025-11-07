Hindustan Hindi News
MP में नौकरियों की बहार, सीएम यादव ने 877 सरकारी पदों पर हुई नई भर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

संक्षेप: मुख्यमंत्री यादव ने इस बारे में लिखा, ‘आज भोपाल में वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवनियुक्त कुल 877 शासकीय सेवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आप सभी ने जो सपने देखे थे, वे पूर्ण हुए हैं। अभी यहीं नहीं रुकना है और आगे जाना है।’

Fri, 7 Nov 2025 08:03 PMSourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 877 नवचयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में वन विभाग के 543 और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 334 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। वन विभाग के कर्मचारियों में वन रक्षक और वन परिक्षेत्र अधिकारी शामिल हैं, जबकि अन्य विभाग की नियुक्तियों में विशेषज्ञ और नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं।

इस मौके पर सीएम यादव ने कहा, 'हम राज्य के सभी विभागों में लगातार भर्तियां कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 60,000 पदों पर भर्तियां की हैं और धीरे-धीरे हम इन्हें 1 लाख से ज्यादा पदों तक पहुंचाने वाले हैं। ये सभी सरकारी पद हैं और यह उन लोगों के लिए एक जवाब है जो पूछते रहते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है।'

इस बारे में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की 2024-25 की भर्ती परीक्षा के माध्यम से चयनित 75 एनेस्थिसिया विशेषज्ञों, 62 शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों, 106 शिशु रोग विशेषज्ञों और 91 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

जबकि वन विभाग में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करते हुए नियुक्तियां की गईं। इस परीक्षा के माध्यम से चयनित 467 नवनियुक्त वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिन्होंने संबंधित वन प्रशिक्षण विद्यालयों में वानिकी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, इस आयोजन में MPPSC द्वारा आयोजित वन परिक्षेत्र अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020-21 के माध्यम से चयनित और देश भर की विभिन्न अकादमियों में 18 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके 76 वन परिक्षेत्र अधिकारियों को भी पदस्थापना आदेश प्राप्त हुए।

इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम यादव ने कहा कि बेहतर होता अगर विपक्ष भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आकर देखता। उन्होंने आगे कहा, 'मैं वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं।' इसके अलावा सीएम ने कहा कि 'यह औद्योगिक विकास और रोजगार वर्ष रहा है, जिसके दौरान हमने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर सृजित किए हैं। हम समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।'

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
