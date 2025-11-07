MP में नौकरियों की बहार, सीएम यादव ने 877 सरकारी पदों पर हुई नई भर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

संक्षेप: मुख्यमंत्री यादव ने इस बारे में लिखा, ‘आज भोपाल में वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवनियुक्त कुल 877 शासकीय सेवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आप सभी ने जो सपने देखे थे, वे पूर्ण हुए हैं। अभी यहीं नहीं रुकना है और आगे जाना है।’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में वन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 877 नवचयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में वन विभाग के 543 और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 334 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। वन विभाग के कर्मचारियों में वन रक्षक और वन परिक्षेत्र अधिकारी शामिल हैं, जबकि अन्य विभाग की नियुक्तियों में विशेषज्ञ और नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं।

इस मौके पर सीएम यादव ने कहा, 'हम राज्य के सभी विभागों में लगातार भर्तियां कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 60,000 पदों पर भर्तियां की हैं और धीरे-धीरे हम इन्हें 1 लाख से ज्यादा पदों तक पहुंचाने वाले हैं। ये सभी सरकारी पद हैं और यह उन लोगों के लिए एक जवाब है जो पूछते रहते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है।'

इस बारे में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की 2024-25 की भर्ती परीक्षा के माध्यम से चयनित 75 एनेस्थिसिया विशेषज्ञों, 62 शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों, 106 शिशु रोग विशेषज्ञों और 91 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं।

जबकि वन विभाग में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करते हुए नियुक्तियां की गईं। इस परीक्षा के माध्यम से चयनित 467 नवनियुक्त वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिन्होंने संबंधित वन प्रशिक्षण विद्यालयों में वानिकी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, इस आयोजन में MPPSC द्वारा आयोजित वन परिक्षेत्र अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020-21 के माध्यम से चयनित और देश भर की विभिन्न अकादमियों में 18 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके 76 वन परिक्षेत्र अधिकारियों को भी पदस्थापना आदेश प्राप्त हुए।