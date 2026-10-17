'CM साहब से नौकरी मांगने पहुंची थी', मोहन यादव से मुलाकात के बाद क्यों बोलीं सुमित्रा महाजन
इंदौर की राजनीति में लंबे समय तक अपनी मजबूत पहचान कायम रखने वाली पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रेसिडेंसी कोठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद जब मीडिया ने उनसे इस भेंट को लेकर सवाल किया, तो ताई ने हंसते हुए कहा, ‘हां, नौकरी मांगने आई थी।’
इंदौर की राजनीति में लंबे समय तक अपनी मजबूत पहचान कायम रखने वाली पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रेसिडेंसी कोठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद जब मीडिया ने उनसे इस भेंट को लेकर सवाल किया, तो ताई ने हंसते हुए कहा, ‘हां, नौकरी मांगने आई थी।’ उनके इस चुटीले जवाब ने राजनीतिक चर्चाओं को नया विषय दे दिया।
मुलाकात की वजह
इंदौर से लगातार आठ बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली सुमित्रा महाजन देश की लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लंबे राजनीतिक अनुभव के चलते मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। आखिर इस भेंट में किन विषयों पर बातचीत हुई? क्या कोई राजनीतिक चर्चा हुई या शहर की समस्याओं को लेकर बात रखी गई? हालांकि, ताई के ‘नौकरी’ वाले जवाब को मजाकिया टिप्पणी के तौर पर ही देखा जा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी पद की मांग की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में मुलाकात के पीछे किसी राजनीतिक नियुक्ति या नाराजगी की बात कहना फिलहाल अटकल ही होगी।
इंदौर की पाइपलाइन व्यवस्था पर ताई ने जताई चिंता
राजनीतिक चर्चा के बीच शहर की जलापूर्ति का मुद्दा भी सामने आया। सुमित्रा महाजन ने नर्मदा की पाइपलाइनों में होने वाले लीकेज और क्षतिग्रस्त लाइनों के कारण पानी की सप्लाई पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जाहिर की। उनका कहना था कि शहर में बिछी पाइपलाइनों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित लाइन की सही स्थिति और उसका मार्ग तुरंत पता लगाया जा सके।
डिजिटल मैपिंग से पाइपलाइन में खराबी आने पर मरम्मत के लिए संबंधित स्थान तक पहुंचना आसान हो सकता है। साथ ही, अलग-अलग इलाकों में बिछी लाइनों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहने से रखरखाव की योजना बनाने में भी मदद मिल सकती है।
पहले भी उठाया था मुद्दा, फिर क्यों बना हुआ है सवाल?
ताई के मुताबिक, पाइपलाइनों की डिजिटल मैपिंग का सुझाव पहले भी दिया जा चुका है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि संबंधित विभागों ने इस दिशा में क्या प्रगति की है। क्या पाइपलाइनों का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो चुका है या अभी भी इस पर काम होना बाकी है?
इंदौर में नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज के कारण जलापूर्ति प्रभावित होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में पाइपलाइनों की स्थिति का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना और खराबियों की समय पर पहचान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, ताई के पुराने सुझाव पर कितना अमल हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि के बिना कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
सियासी चर्चा अपनी जगह, शहर को पानी की चिंता
सुमित्रा महाजन की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनका मजाकिया बयान चर्चा में जरूर है, लेकिन शहर के लिहाज से पाइपलाइन लीकेज और जलापूर्ति का सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बार-बार सामने आने वाली इस समस्या से निपटने के लिए डिजिटल मैपिंग जैसे सुझावों पर हुई प्रगति की जानकारी सामने आना जरूरी है।
रिपोर्ट -हेमंत
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