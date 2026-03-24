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अफसरों पर महंगी CM मोहन यादव की सरप्राइज विजिट, सीधी कलेक्टर के बाद गुना SP भी हटाए

Mar 24, 2026 09:40 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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एमपी में सीएम मोहन यादव की सरप्राइज विजिट अफसरों पर महंगी पड़ रही है। सीधी कलेक्टर के बाद गुना एसपी को भी हटाया गया है। गुना में एक करोड़ के हवाला केस में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं।

अफसरों पर महंगी CM मोहन यादव की सरप्राइज विजिट, सीधी कलेक्टर के बाद गुना SP भी हटाए

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरप्राइज विजिट के दौरान बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जनता और जनप्रतिनिधियों से सीधे फीडबैक लेने के बाद उन्होंने सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को तत्काल प्रभाव से हटाया। साथ ही जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सीएम ने जांच में खामियों के बाद गुना एसपी को भी पद से हटा दिया है।

निरीक्षण के दौरान शासन-प्रशासन के कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी को लेकर कई शिकायतें सामने आईं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ किया कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी।

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गुना SP भी हटाए, जांच में खामियां सामने आईं

मुख्यमंत्री ने अलग से कार्रवाई करते हुए गुना के एसपी अंकित सोनी को भी हटाने के निर्देश दिए। उनके खिलाफ एक मामले में जब्त नकदी की जांच में अनियमितता और लापरवाही की शिकायतें मिली थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया।

हवाला केस में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

गुना में एक करोड़ रुपये के हवाला मामले में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुलिसकर्मियों ने 20 लाख रुपये रिश्वत लेकर बाकी रकम छोड़ दी और कारोबारी को जाने दिया। इस मामले में एक SHO समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

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CM का सख्त संदेश

सीएम मोहन यादव ने कहा कि जो अधिकारी जनता के बीच रहकर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, उन्हें फील्ड पोस्टिंग का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे भी शिकायतों के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीधी में नए कलेक्टरेट भवन के निर्माण की धीमी रफ्तार पर भी मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया और अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए।

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जनप्रतिनिधियों संग बैठक, समयबद्ध समाधान के निर्देश

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और जनता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने और योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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