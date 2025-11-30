राज्यपाल, रामदेव, बाबा बागेश्वर; CM मोहन के बेटे के इस खास विवाह में कौन-कौन आया?

संक्षेप: उज्जैन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव ने कई अन्य जोड़ों के साथ एक सामूहिक विवाह समारोह में डॉ. इशिता पटेल से शादी की। इस खास समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव, और बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

उज्जैन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यू की अनोखी शादी का गवाह बना। शादी से ज्यादा उसके तरीके की चर्चा है। सीएम मोहन यादव ने सभी तामझाम, बड़े फाइव स्टार होटल की जगह सादगी के साथ बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह समारोह में कराया। उनके इस पहल की खूब तारीफ हो रही है। इस शादी में बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम लोग मौजूद थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन-कौन हुआ शामिल? उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव ने कई अन्य जोड़ों के साथ एक सामूहिक विवाह समारोह में डॉ. इशिता पटेल से शादी की। इस खास समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, योग गुरु बाबा रामदेव, और बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनके अलावा कई संत, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी जी महाराज, जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री पूज्य स्वामी हरि गिरि जी महाराज की ओर से सभी नव दंपति को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

इस विवाह समरोह में 9 राज्यपाल और देश के11 सीएम को आमंत्रित किया गया था और उनके शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विवाह समारोह में संतो को भी आमंत्रित किया गया था। बताया जा रहा है कि इस विवाह में 30 हजार से ज्यादा लोग शादी में शामिल होने की चर्चा थी।

वेटर, ड्राइवर के बेटा-बेटी की शादी भी वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे की सामूहिक विवाह सम्मेलन में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री के बेटे की शादी ऐसे हो रही है। देखिए सीएम के बेटे की शादी किस सादगी के साथ की जा रही है। इस दौरान कम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां हो रही 22 जोड़ों की शादी में कोई ड्राइवर है, कोई वेटर है। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, बस दूल्हा-दुल्हन है। इस विवाह सम्मेलन में अलग-अलग जाति और समाज के लोग मौजूद हैं।

खाने में थे ये पकवान, सीएम ने नव दंपति को क्या दिया? सीएम के बेटे-बहू के साथ कुल 22 जोड़ों ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ फेरे लिए। सभी घोड़े-बग्घियों पर सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंचे। इस विवाह में यादव परिवार नव दंपति को सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पैजाब, बिछिया, पलंग, सोफा, गद्दे, अलमारी, सेंट्रल टेबल, बेडशीट सहित वर-वधू के कपड़े, 21 बर्तन और बाइक नव दंपति को गृहस्थी के लिए भेंट करेगा। सुबह 10 बजे से शुरू हुए भोजन में काजू कतली, राज भोग मूंग खसखस का हलवा, केसर कलाकंद, राजस्थानी डंठल पपड़ी, ड्रायफ्रूट चना दाल, भजिये, छोले, आलू-गोभी की सब्जी, पूरी दाल रोटी, चावल सब कुछ बफेट सिस्टम में खाने को मिलेगा।