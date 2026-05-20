ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI जांच की सिफारिश करेगी MP सरकार, CM मोहन यादव का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार नोएडा की बेटी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार नोएडा की बेटी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान उस फैसले के बाद आया है, जिसमें भोपाल की एक अदालत ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की उसके परिजनों की मांग को खारिज कर दिया था।
इसके साथ ही बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्विशा शर्मा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया। ट्विशा ने पिछले हफ्ते अपने भोपाल स्थित अपने ससुराल में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि महिला के परिजनों ने इस मामले को संदिग्ध बताते हुए उसके ससुराल वालों पर बेटी की हत्या करने का शक जताया है। उनका आरोप था कि ट्विशा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं, जो कि मामले को संदिग्ध बना रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ट्विशा के दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया।
इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए JMFC (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) अनुदिता गुप्ता ने कहा कि पुलिस को एक पत्र जारी किया जाए, जिसमें उसे निर्देश दिया जाए कि वे मध्यप्रदेश में शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था वाले मोर्चरी की तुरंत जानकारी प्राप्त करे और बिना किसी देरी के अदालत में इस संबंध में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
दरअसल अदालत ने ऐसा निर्देश से इस वजह से जारी किया, क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले ही भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के परिवार से शव के खराब होने की आशंकाओं के मद्देनजर उसे कब्जे में लेने का अनुरोध किया था। पुलिस ने इसकी वजह AIIMS भोपाल में बहुत कम तापमान पर शव को सुरक्षित रखने की सुविधाओं की कमी के कारण शव के सड़ने की आशंका बताई थी।
इस बारे में ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा को लिखे एक पत्र में पुलिस ने बताया था कि ट्विशा की मौत के बाद 13 मई को उसका पोस्टमॉर्टम किया गया था, और फिलहाल शव को AIIMS भोपाल की मोर्चरी में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा गया है। आगे उन्होंने लिखा कि 'AIIMS अधिकारियों ने 18 मई की रात को पुलिस को बताया था कि शरीर को सड़ने से बचाने के लिए, उसे माइनस 80 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और यह सुविधा भोपाल एम्स अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि चूंकि शरीर लंबे समय से मुर्दाघर में पड़ा है, इसलिए उसके सड़ने की प्रबल आशंका है। इसलिए, हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप शरीर को अपनी सुपुर्दगी में ले लें।'
बता दें कि ट्विशा 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। इसके बाद पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत पर मृतका के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु तथा प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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