CM मोहन यादव का रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा, मासिक प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही सबक सिखाया। उन्होंने राज्य में जन कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि चाहे युद्ध में नई तकनीक अपनाना हो या सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराना हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत की एकता और अखंडता पर बुरी नजर डालने वालों को हमने साफ कर दिया है कि वे जिस भी भाषा को समझते हैं, हम उसी भाषा में बोलेंगे। राष्ट्र और धर्म की खातिर हम वही बोलेंगे जो कहना जरूरी है। उन्होंने देश के वीर सपूतों को शत-शत नमन किया।

सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल बहुत ही घटनापूर्ण रहे हैं। देश अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि चौथे स्थान से भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का मार्ग स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही प्रशस्त होगा।

उन्होंने कहा, "आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा मध्य प्रदेश करोड़ों भारतीयों के उस सपने को साकार करने का माध्यम बन रहा है जिसे हम 'आत्मनिर्भर भारत' और एक विकसित भारत कहते हैं।" यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 1.39 लाख रुपए से बढ़कर 1.52 लाख रुपए प्रति वर्ष हो गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में एक लाख लोगों की भर्ती कर रही है। अगले 5 वर्षों में लगभग 2.5 लाख बेरोजगार युवाओं की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) योजना के तहत, राज्य में 8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 10000 रुपए से 50000 रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की गई है। कहा कि धार स्थित पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के कपड़ा उद्योग को कृषि से लेकर विदेशी बाजारों तक एक नई दिशा देगा।

यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र है। प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 14 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1383 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि जारी की जा चुकी है। केंद्र द्वारा जन विश्वास अधिनियम लाने के बाद मध्य प्रदेश ने जीवन और व्यापार में सुगमता के लिए राज्य में 'जन विश्वास विधेयक' पारित कर उसे अधिसूचित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए 'स्वामित्व योजना' के क्रियान्वयन में राज्य देश में पहले स्थान पर है। गौशालाओं में प्रति गोवंश दी जाने वाली राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। यादव ने कहा कि 'मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना' के तहत मध्य प्रदेश के गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत डेढ़ वर्षों में किसानों को कुल 46700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।उन्होंने कहा कि 'मध्य प्रदेश कृषि उद्योग समागम 2025' कृषि को उद्यमिता से जोड़कर और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने की एक पहल है।