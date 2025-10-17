Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़CM Mohan Yadav reveals his connection to the Bihar constituency he campaigned for
बिहार की जिस सीट पर प्रचार करने पहुंचे CM यादव, उससे यूं निकाला अपना कनेक्शन; जनता भी हो गई खुश

संक्षेप: सीएम मोहन यादव गुरुवार को बिहार की दो सीटों पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने कहा, ‘नागरिकों का उत्साह बता रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में विजय का झंडा लहराएगा।’

Fri, 17 Oct 2025 12:11 AMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, पटना, बिहार
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों प्रचार अभियान जोरों पर जारी है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को वहां स्टार प्रचारक बनाकर पार्टी के समर्थन में प्रचार करने के लिए भेज रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गुरुवार को राजधानी पटना में स्थित दो विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार करते हुए प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान यादव पहले पटना की कुम्हरार सीट पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता की नामांकन जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह विक्रम विधानसभा सीट पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र से अपना कनेक्शन निकालते हुए जनसभा में आए लोगों को खुश कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सीट का नाम विक्रम है और मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, इसलिए जैसे ही मुझे पता चला मुझे यहां आना है, तो मुझे एक अलग आत्मीयता का अनुभव हुआ।

विक्रम विधानसभा सीट पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एमपी के सीएम ने कहा, 'जब मैं भोपाल से चला और मुझे बताया गया कि विक्रम विधानसभा में जाना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, ऐसे में मैं एक अलग आत्मीयता और एक अलग आनंद लेकर आपके बीच में आया हूं।' यादव से यह बात सुनकर वहां मौजूद जनता बेहद खुश हुई और जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया।

इससे आगे सीएम ने कहा, 'आपका उत्साह, आपकी उम्मीदें, आपका जोश, आपका जज्बा बता रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब विक्रम विधानसभा क्षेत्र में विजय का झंडा निकलेगा और पूरा क्षेत्र आनंद में डूबेगा। यह परमात्मा की भी कृपा है, एक तरफ सिद्धार्थ सौरभ (भाजपा प्रत्याशी) हैं और दूसरी तरफ विधानसभा का नाम भी इतना अच्छा है... विक्रम... विक्रमादित्य के काल को याद दिलाने वाला।'

इसके बाद सीएम यादव ने विक्रमादित्य के गुणों को बताते हुए कहा कि, 'वह सुशासन की व्यवस्था को जानने वाले थे। दानशीलता, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की रक्षा करना, वीरता, धीरता, गंभीरता जैसे जाने कितने प्रकार के गुण विक्रमादित्य में थे।'

विक्रम सीट पर आने से पहले सीएम मोहन यादव कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बिहार में फिर NDA सरकार...जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की दशा व दिशा बदली है और बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, उसको देखते हुए बिहार की जनता पुनः विजय के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ चुकी है। आज पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी श्री संजय गुप्ता जी की नामांकन जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित रहे।'

इसके बाद सीएम यादव विक्रम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और यहां उन्होंने पार्वती हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरव के लिए वोट मांगे। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, 'आज पटना के बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी श्री सिद्धार्थ सौरव जी की नामांकन जनसभा को संबोधित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के आर्थिक तंत्र में बदलाव आया है। आज गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है। आज यहां जनता-जनार्दन का जो उत्साह और विश्वास देख रहा हूं, उससे यह तय है कि बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार आ रही है।'

