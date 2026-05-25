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भोजशाला पहुंचे सीएम मोहन यादव, मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद- VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, धार
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मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला परिसर को हाई कोर्ट ने मंदिर घोषित कर दिया है। इसके बाद बीती शुक्रवार सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में 'महा आरती' का आयोजन किया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मां वाग्देवी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

भोजशाला पहुंचे सीएम मोहन यादव, मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद- VIDEO

मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला परिसर को हाई कोर्ट ने मंदिर घोषित कर दिया है। इसके बाद बीती शुक्रवार सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में 'महा आरती' का आयोजन किया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मां वाग्देवी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल से इसका वीडियो जारी करके खुद जानकारी दी। दर्शन-पूजा के दौरान उनके साथ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। दोनों नेता अपनी धर्मपत्नियों संग पूजा अर्चना करने आए थे। वीडियो में उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे।

पूजा अर्चना के बाद सीएम यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा- मैं आज न्यायालय के निर्णय के बाद भोजशाला में दर्शन-पूजा करने आया हूं। साथ ही विकास के लिए जो काम चलाए जा रहे हैं, उसकी सौगातें भी धार को मिलेंगी। उम्मीद है कि धार को एक अलग रूप में जाना जाएगा। भोजशाला में कई प्रकार के विकास कामों को करना है।

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इसमें रोजगार बढ़ाने से लेकर पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र को मजबूती देना भी है। हम सब क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश के अंदर हमारा मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर सबसे अग्रणी भूमिका में है। ऐसे में गंगा दशमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में जनभागीदारी के जरिए नदी-नाले, पोखर, तालाब कुएं सबके लिए काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पूरे प्रदेश में जनभागीदारी चल रही है।

मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला परिसर को उच्च न्यायालय द्वारा मंदिर घोषित किए जाने के एक सप्ताह बाद शुक्रवार को सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने वहां 'महा आरती' में भाग लिया, जबकि मुसलमानों ने इस फैसले के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने घरों में नमाज अदा की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को अपने फैसले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को मां वाग्देवी का मंदिर करार दिया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को वहां नमाज अदा करने की अनुमति थी।

इस फैसले से पहले हिंदू समुदाय को केवल मंगलवार को इस मध्यकालीन स्मारक में पूजा की अनुमति थी, जबकि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से यहां शुक्रवार की नमाज अदा करता आ रहा था। दोनों समुदाय इस स्थल पर अपना अधिकार जताते रहे हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह पहला जुम्मा था। हिंदू संगठनों ने इसे दो दशक से अधिक समय बाद परिसर में शुक्रवार को बड़े स्तर पर हुआ पहला धार्मिक आयोजन बताया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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Madhya Pradesh Mohan Yadav
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