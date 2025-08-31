जब चुनाव लड़ने के लिए CM मोहन यादव ने छोड़ी MBBS की पढ़ाई, किसके कहने पर छोड़ी डॉक्टर?

सीएम मोहन यादव ने एक खास किस्सा खुद बताया कि कैसे उनका दाखिला पीएमटी की परीक्षा पास करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हो गया था। लेकिन, फिर एक कदम ने सब कुछ बदल दिया और वो धीरे-धीरे राजनीति में बढ़ते ही चले गए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की राजनीतिक एंट्री काफी दिलचस्प है।

मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन... सीएम मोहन यादव ने इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया। सीएम यादव ने बताया, हमारे समय में पीएमटी (प्री मेडिकल टेस्ट) हुआ करता था। मैंने पीएमटी का एग्जाम क्लियर किया और मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। लेकिन, मेरे कई सारे दोस्तों ने कहा- कहां एमबीबीएस करने जा रहे हो।

जब दोस्तों ने दी चुनाव लड़ने की सलाह अपने को चुनाव लड़ना है। बीएससी करो और चुनाव लड़ो। मोहन यादव ने बताया कि ठीक है, पार्टी के कारण चुनाव लड़ लेते हैं। बीएससी करने आ गए और एमबीबीएस छोड़ दिया। सेकेंड इयर में प्रेसीडेंट बना। सीएम यादव ने बताया कि जीवन में डिग्री का अपना महत्व है, लेकिन अपने हिसाब से चलना भी अच्छा रहता है।

जानिए कितना पढ़े लिखे हैं सीएम यादव? पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सीएम मोहन यादव ने कई कोर्स किए हुए हैं। उन्होंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी तक की हुई है। सीएम यादव का परिवार अपने बेटे मोहन को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहता था, हालांकि वो सपना पूरा नहीं हो पाया। मगर मोहन यादव ने पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर तो जोड़ ही लिया।