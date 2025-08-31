CM Mohan Yadav left his MBBS studies to contest the elections जब चुनाव लड़ने के लिए CM मोहन यादव ने छोड़ी MBBS की पढ़ाई, किसके कहने पर छोड़ी डॉक्टर?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़CM Mohan Yadav left his MBBS studies to contest the elections

जब चुनाव लड़ने के लिए CM मोहन यादव ने छोड़ी MBBS की पढ़ाई, किसके कहने पर छोड़ी डॉक्टर?

सीएम मोहन यादव ने एक खास किस्सा खुद बताया कि कैसे उनका दाखिला पीएमटी की परीक्षा पास करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हो गया था। लेकिन, फिर एक कदम ने सब कुछ बदल दिया और वो धीरे-धीरे राजनीति में बढ़ते ही चले गए।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 31 Aug 2025 10:42 AM
share Share
Follow Us on
जब चुनाव लड़ने के लिए CM मोहन यादव ने छोड़ी MBBS की पढ़ाई, किसके कहने पर छोड़ी डॉक्टर?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की राजनीतिक एंट्री काफी दिलचस्प है। इसका एक खास किस्सा उन्होंने खुद बताया कि कैसे उनका दाखिला पीएमटी की परीक्षा पास करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हो गया था। लेकिन, फिर दोस्तों ने रोका और फिर सब कुछ बदल गया। जानिए क्या था वो किस्सा, जिसने सीएम यादव को राजनीति में एंट्री दिलाई।

मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन...

सीएम मोहन यादव ने इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अपने राजनीतिक सफर के बारे में बताया। सीएम यादव ने बताया, हमारे समय में पीएमटी (प्री मेडिकल टेस्ट) हुआ करता था। मैंने पीएमटी का एग्जाम क्लियर किया और मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। लेकिन, मेरे कई सारे दोस्तों ने कहा- कहां एमबीबीएस करने जा रहे हो।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में STF और बदमाश के बीच मुठभेड़, रोहित गोदारा गैंग के आदमी को लगी गोली
ये भी पढ़ें:फर्जी तरीके से नौकरी ली, पत्नी के तानों और अवैध संबंध से परेशान पति ने की सुसाइड

जब दोस्तों ने दी चुनाव लड़ने की सलाह

अपने को चुनाव लड़ना है। बीएससी करो और चुनाव लड़ो। मोहन यादव ने बताया कि ठीक है, पार्टी के कारण चुनाव लड़ लेते हैं। बीएससी करने आ गए और एमबीबीएस छोड़ दिया। सेकेंड इयर में प्रेसीडेंट बना। सीएम यादव ने बताया कि जीवन में डिग्री का अपना महत्व है, लेकिन अपने हिसाब से चलना भी अच्छा रहता है।

जानिए कितना पढ़े लिखे हैं सीएम यादव?

पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सीएम मोहन यादव ने कई कोर्स किए हुए हैं। उन्होंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी तक की हुई है। सीएम यादव का परिवार अपने बेटे मोहन को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहता था, हालांकि वो सपना पूरा नहीं हो पाया। मगर मोहन यादव ने पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर तो जोड़ ही लिया।

सीएम यादव का राजनीतिक करियर

सीएम यादव ने छात्र जीवन से ही राजनीति करनी शुरू कर दी थी। वो एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। 2010 से लगातार तीन बार विधायक रहे। 2020 से 2023 तक उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री भी रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं।

Madhya Pradesh Mohan Yadav
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|