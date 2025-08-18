cm mohan yadav invites pm modi for bhopal metro inaugration and kisan sammelan shares pictures भोपाल में कबसे दौड़ेगी मेट्रो? मोहन यादव ने दे दिया PM मोदी को उद्घाटन का न्योता, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़cm mohan yadav invites pm modi for bhopal metro inaugration and kisan sammelan shares pictures

भोपाल में कबसे दौड़ेगी मेट्रो? मोहन यादव ने दे दिया PM मोदी को उद्घाटन का न्योता

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, पीटीआईMon, 18 Aug 2025 03:12 PM
इस साल ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली, बेंगलुरु की तर्ज पर यहां भी लोग मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। इसके उद्घाटन की तारीख भी करीब आ रही है। इससे पहले आज प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव आज पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मोदी से मुलाकात कर उन्हें भोपाल मेट्रो के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया। सीएम ने पीएम से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लगाई है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की गई प्रत्येक भेंट नई ऊर्जा एवं प्रेरणा का संचार करती है। इस अवसर पर उन्हें मध्यप्रदेश पधारने का निमंत्रण भी दिया। डॉ यादव प्रधानमंत्री से संसद भवन में उनके कार्यालय में मिले। मेट्रो के उद्घाटन के निमंत्रण के अलावा प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया।

मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस भेंट में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराया। मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से मध्य प्रदेश के विकास के संबंध में मार्गदर्शन का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने भोपाल मेट्रो के पहले चरण के काम का निरीक्षण किया था। भोपाल मेट्रो के पहले फेज में सात किलोमीटर लंबे रूट का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है।

ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर 2025 से आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है राजधानी में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अपने आखिरी दौर में है। 8 स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, और मेट्रो का ट्रायल रन पहले से ही चल रहा है। अभी, 7.5 किलोमीटर लंबे प्राइमरी कॉरिडोर पर मेट्रो सुभाष नगर से एम्स तक चलाई जा रही है।

