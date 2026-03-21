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राजस्थान और MP जुड़वां भाइयों की तरह; CM यादव ने निवेश के लिए जयपुर में उद्योगपतियों को दिया न्योता

Mar 21, 2026 05:12 pm ISTSourabh Jain एएनआई, जयपुर, राजस्थान
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कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि व्यापार एवं उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यप्रदेश में सभी आवश्यक संसाधनों के साथ-साथ सबसे किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है

राजस्थान और MP जुड़वां भाइयों की तरह; CM यादव ने निवेश के लिए जयपुर में उद्योगपतियों को दिया न्योता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' कार्यक्रम के जरिए राजस्थान के बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं कार्यक्रम से पहले CM यादव ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला और दोनों राज्यों को 'भाई' की तरह बताया।

सीएम यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी तारीफ की और कहा कि वे राज्य सरकार का नेतृत्व बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के रिश्तों में एक नई गर्मजोशी और साझा विकास की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि व्यापार एवं उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यप्रदेश में सभी आवश्यक संसाधनों के साथ-साथ सबसे किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

MP व राजस्थान को बताया जुड़वां भाइयों जैसा

कार्यक्रम के दौरान CM मोहन यादव ने कहा, 'हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वां भाइयों की तरह है, ये परमात्मा की कृपा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। हजारों सालों से दोनों भाइयों की तरह अपनी क्षमताओं और योग्यता के बल पर आगे बढ़ने की ताकत रखते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये संबंध और भी गहरे हुए हैं।'

जमकर की राजस्थान के मुख्यमंत्री तारीफ की

आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे मित्र भजनलाल शर्मा यहां बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं। राजस्थान अपनी ताकत और शौर्य के साथ, हर क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला राज्य है। दोनों राज्यों की सरकारें आगे बढ़ने के लिए पूरे अवसरों के साथ काम कर रही हैं।'

नदी जोड़ो परियोजना का किया जिक्र

आगे मुख्यमंत्री ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) नदी-जोड़ो परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि जब दोनों सरकारें पानी के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतने सौहार्द के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, तो व्यापार के अवसरों को बढ़ाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इन्हें तो बढ़ना ही चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की समस्या सुलझने से औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।

इससे पहले इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सीएम यादव ने सोशल मीडिया पर बताते हुए कहा था, 'मध्यप्रदेश अपनी नीतिगत स्पष्टता, त्वरित निर्णय क्षमता और मजबूत इंफ्रास्क्चर के बलबूते निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन चुका है। इसी क्रम में शनिवार को जयपुर में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' में उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। इस संवाद में टेक्सटाइल, ईवी ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन व अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। इसमें राज्य की ऑद्योगिक नीतियों, बुनियादी संरचना और प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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