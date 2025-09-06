cm mohan Yadav gave compensation to farmers who faced damage of crops in this monsoon rain transfers amount single click बारिश-बाढ़ में खराब हुई थी फसल, मोहन सरकार ने किसानों के खाते में डाले 20 करोड़, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
बारिश-बाढ़ में खराब हुई थी फसल, मोहन सरकार ने किसानों के खाते में डाले 20 करोड़

मोहन यादव ने आगे कहा कि एक क्लिक के साथ, हम 11 से ज्यादा जगहों पर 12,000 एकड़ से अधिक जमीन वाले 17,500 किसानों को 20 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इसी कारण किसान हमेशा भाजपा, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करते हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSat, 6 Sep 2025 02:55 PM
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए किसानों को राहत राशि वितरित की। इस दौरान उन्होंने एक क्लिक से 17,500 किसानों को 20 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। सीएम ने कहा कि यह आप सभी के दर्द को बांटने का हमारा तरीका है। यह हमारी प्रतिबद्धता और विश्वास का रिश्ता है जो एकजुट रखता है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब भी कोई संकट आता है, तो किसानों तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैं भारी बारिश और बाढ़ के दौरान भी आपके बीच आया। हम सब जानते हैं कि ऐसे संकट में पैसे की क्या भूमिका होती है। यह सच है कि पैसा कुछ राहत तो देता है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं दे पाता पर यह आप सभी के दर्द को बांटने का हमारा तरीका है। यह आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, और एक विश्वास का रिश्ता है जो हमें एकजुट करता है।

मोहन यादव ने आगे कहा कि एक क्लिक के साथ, हम 11 से ज्यादा जगहों पर 12,000 एकड़ से अधिक जमीन वाले 17,500 किसानों को 20 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इसी कारण किसान हमेशा भाजपा, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा मोहन यादव ने आज पन्ना में महिला सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने 106.15 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सम्मेलन के दौरान, अमानगंज को एक ब्लॉक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई और मुख्यमंत्री यादव ने 'लिफ्ट इरीगेशन परियोजना' की शुरुआत की।

मोहन यादव ने एक्स (X) पर लिखा, "आज मैंने पन्ना ज़िले में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया और 106.15 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन/उद्घाटन किया। इस अवसर पर, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किए गए।"

