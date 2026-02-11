Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़CM Mohan Yadav did bhoomi pujan for Rs 1133.67 crore Hariyakhedi Jal Awardhan Project in Ujjain
CM यादव ने उज्जैन के लोगों को दी सौगात, 1133.67 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का किया भूमिपूजन

CM यादव ने उज्जैन के लोगों को दी सौगात, 1133.67 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का किया भूमिपूजन

संक्षेप:

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना के अंतर्गत सेलारखेड़ी, गंभीर, उंडासा एवं साहिबखेड़ी को मुख्य जल स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे सिंहस्थ के दौरान और उसके बाद भी निर्बाध जल आपूर्ति बनी रहे।

Feb 11, 2026 07:04 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को उज्जैन में थे और यहां उन्होंने हरियाखेड़ी में 1133.67 करोड़ की लागत से बनने वाली जल आवर्धन परियोजना के लिए भूमिपूजन किया। इसके बाद कालिदास अकादमी के मंच से उज्जैन को कई सौगाते दीं। इस दौरान उन्होंने धन्वन्तरी का संबध उज्जैन से बताते हुए यहीं पर आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए जल आवर्धन परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली 16 गाड़ियों और पांच अन्य वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम यादव ने सोशल मीडिया पर बताते हुए लिखा, 'सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को नई गति देते हुए आज उज्जैन में नगर निगम की ₹1133.67 करोड़ की लागत वाली ‘हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना’ का भूमिपूजन किया। 24 माह में पूर्ण होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 600 से 3000 किलोलीटर क्षमता के 17 नए ओवरहेड टैंक निर्मित किए जाएंगे। 708 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें लगभग 534 किलोमीटर का नया वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। यह परियोजना वर्ष 2055 तक उज्जैन नगर की जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी।'

इसके अलावा सीएम ने बताया 'उज्जैन में आयोजित होने जा रहा सिंहस्थ-2028 केवल प्रदेश या देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का महापर्व है। आज कालिदास अकादमी, उज्जैन में 47.23 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमिपूजन किया। सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोजेक्ट संवर्धन (मातृ एवं शिशु पोषण) का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट स्वाध्याय के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। साथ ही स्वच्छता निरीक्षकों को वायरलेस और सफाई मित्रों को किट भी प्रदान की।'

इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने हरियाखेडी में जल परियोजना के लिए भूमि पूजन किया और इसके बाद वह कालिदास अकादमी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि कालिदास अकेडमी में शेड बनाया जाएगा और साइंस कॉलेज में 1200 लोगों की बैठक क्षमता वाले गीता भवन का लोकार्पण किया जाएगा। आने वाले मार्च माह में उज्जैन से पीथमपुर तक बनने वाले उज्जैन-इंदौर रोड का भी भूमि पूजन जल्द होगा।

उन्होंने कहा कि हरियाखेडी योजना के बाद उज्जैन में जल प्रदाय की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, 17 नई टंकिया भी बनेंगी और हरिया खेड़ी जलप्रदाय योजना के तहत देवास रोड स्थित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और सिलारखेड़ी तालाब की क्षमता 6 से बढ़ाकर 51 MCM की जाएगी। योजना से शहर को प्रतिदिन 100 MLD शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पौधारोपण भी किया ओर दशहरा मैदान पर वन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा आयोजित 11 से 16 फरवरी तक चलने वाले श्री महाकाल वन मेला उज्जैन 2026 का शुभारंभ किया।

गंभीर और हरियाखेड़ी में बनेंगे 2 नए इंटक वेल

कार्यक्रम के दौरान मंच से सीएम ने कहा कि उज्जैन के हरियाखेड़ी एवं गंभीर पर 2 नए इंटेक वेल का निर्माण किया जा रहा है। अंबोदिया (70 MLD), गौघाट (80 MLD) एवं हरियाखेड़ी (100 MLD) में नए जल शोधन संयंत्रों का निर्माण होगा। जिनकी क्षमता 250 MLD होगी। उक्त जल शोधन संयंत्रों से मौजूदा 7 जल शोधन संयंत्रों (कुल 151 MLD क्षमता) को मजबूत एवं उन्नत किया जाएगा। उज्जैन के निकट बसे लगभग 20 ग्रामों को भी योजना में शामिल किया गया है। ये ग्राम नगरीय विस्तार क्षेत्र में स्थित होने के कारण भविष्य में जल मांग में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। उक्त परियोजना सिंहस्थ 2028 के बाद उज्जैन शहर की वर्ष 2055 तक की जल आपूर्ति जरूरतों को पूर्ण करने में सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना के अंतर्गत सेलारखेड़ी, गंभीर, उंडासा एवं साहिबखेड़ी को मुख्य जल स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे सिंहस्थ के दौरान और उसके बाद भी निर्बाध जल आपूर्ति बनी रहे। इसे 24 माह में चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा। परियोजना अंतर्गत 600 से 3000 किलो लीटर क्षमता के 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

