किसानों को 4 गुना मुआवजा और छात्रों को फ्री साइकिल; मोहन यादव कैबिनेट में कई अहम फैसले
Mohan yadav Cabinet Decisions: बुधवार को मोहन यादव कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इसमें कृषि भूमि के सरकारी अधिग्रहण पर किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा। दूर-दराज के छात्रों को फ्री साइकिल दी जाएगी।
Mohan yadav Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। जमीन अधिग्रहण पर किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्टर में 33 हजार करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सिंचाई योजना में 135 गांव जोड़े जाएंगे। छात्रों को अगले पांच वर्षों में मुफ्त साइकिल दी जाएगी। 27 अप्रैल को ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम के तहत विशेष आयोजन किया जाएगा।
जमीन अधिग्रहण पर किसानों को चार गुना मुआवजा
एमपी कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर अहम फैसला लिया। इसमें मुआवजे की दर बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब सरकारी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि लेने पर किसानों को चार गुना के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अधिग्रहण से जुड़े विवाद कम होंगे और विकास कार्यों में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर में 33 हजार करोड़
राज्य में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, पुल और भवन निर्माण जैसे काम शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग को ही भवन निर्माण और मरम्मत के लिए 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है।
उज्जैन को बड़ी सौगात
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के साथ कई सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। उज्जैन क्षेत्र की एक परियोजना से 35 गांवों और करीब 10 हजार हेक्टेयर भूमि को लाभ मिलेगा, जबकि इंदौर क्षेत्र की योजना से 135 गांवों तक सिंचाई सुविधा पहुंचेगी।
छिंदवाड़ा को पुनर्वास के लिए अतिरिक्त बजट
विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए छिंदवाड़ा जिले को 128 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला लिया गया है, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।
छात्रों के लिए फ्री साइकिल और शिक्षा में निवेश
मोहन यादव सरकार ने कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को अगले पांच वर्षों तक मुफ्त साइकिल देने का निर्णय लिया है, जिस पर करीब 990 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और ट्रेनिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार
कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले पांच साल में 3600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे, जहां उन्हें सस्ती दर पर रहने और भोजन की सुविधा मिलेगी।
आधुनिक इलाज पर जोर
सरकार ने अगले पांच वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है, जिससे मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी।
महिला सशक्तिकरण और नर्मदा विकास पर फोकस
27 अप्रैल को ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम के तहत विशेष आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल और तटों के विकास व अतिक्रमण हटाने की योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
शिक्षा और जल संरक्षण में सुधार के संकेत
बैठक में बताया गया कि 10वीं का रिजल्ट 73 प्रतिशत और 12वीं का 76 प्रतिशत रहा है। वहीं जल संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सरकार ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि आगे भी विकास के केंद्र में किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा ही रहेंगे।
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