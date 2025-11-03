Hindustan Hindi News
कृष्ण भगवान ने क्या बिगाड़ा है; बिहार में गरजे मोहन यादव,मथुरा विवाद पर कही ये बात

संक्षेप: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा कि मधुबनी माता सीता का ननिहाल रहा है, कांग्रेस को तो यहां से प्रत्याशी उतारना ही नहीं चाहिए था। यह कांग्रेस ही थी जिसने राम मंदिर निर्माण के विषय के मुद्दे को उलझाने के हर संभव जतन किए।

Mon, 3 Nov 2025 09:34 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी / भोपाल
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद को पोषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ-सबका विकास की बात कहने के लिए नहीं कहती, बल्कि वह इस भाव को करके भी दिखाती है। पार्टी का मामूली से मामूली कार्यकर्ता विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन सकता है। डॉ. यादव ने कहा कि पार्टी की इस कार्यशैली का सबसे बड़ा उदाहरण वे स्वयं हैं। जबकि कांग्रेस एक परिवार के दायरे से ही बाहर नहीं निकलती। कांग्रेस ने भारत रत्न प्रदान करने में भी यह भेदभाव किया। जबकि भाजपा ने हर स्तर की योग्यता को सम्मान दिया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा कि मधुबनी माता सीता का ननिहाल रहा है, कांग्रेस को तो यहां से प्रत्याशी उतारना ही नहीं चाहिए था। यह कांग्रेस ही थी जिसने राम मंदिर निर्माण के विषय के मुद्दे को उलझाने के हर संभव जतन किए। समाज में एक दूसरे को आपस में लड़ाने के लिए कहा कि मंदिर बनेगा तो दंगे हो जाएंगे। कांग्रेस ने कभी भी भारतीय संस्कृति के मान्य बिंदुओं का सम्मान नहीं किया। उनके नेताओं में इनके प्रति कोई श्रृद्धा भी नहीं है। वे सनातन संस्कृति की केवल आलोचना करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज में सभी को साथ लेते हुए मंदिर का निर्माण भी किया और कहीं दंगे भी नहीं होने दिए। इसी का परिणाम है कि आज रामलला अयोध्या में मुस्करा रहे हैं। अब मथुरा की बारी है। गोपाल कृष्ण भगवान ने क्या बिगाड़ा है। आप सबकी भावना के अनुरूप पूरे उल्लास के साथ भगवान कृष्ण जल्द ही मथुरा में मुस्कराएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर और मध्यप्रदेश में बने महाकाल लोक ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस ने इस बारे में ना कभी कुछ सोचा, ना ही कुछ किया। हम भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जहां माता-बहनों को पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माताओं-बहनों के हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। माताओं-बहनों को 2029 के बाद और अधिक आरक्षण मिलने वाला है। उन्होंने मिथला की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर माता सीता से जुड़े सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जन-जन की आस्था और श्रद्धा के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक होगा। इसके साथ ही माताओं, बहनों के सम्मान और उन्हें सशक्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों का भी प्रकटीकरण होगा। हमारी सरकार माताओं और बहनों को हर माह राशि उपलब्ध करा रही है, इससे माताओं बहनों के साथ परिवारों का जीवन बेहतर हुआ है। बहनों को जारी होने वाली राशि को लगातार बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मोदी की पहल पर ही किसान सम्मान निधि आरंभ की गई। जल्द ही सम्मान निधि की राशि को 6 हजार रुपए से 9 हजार रुपए किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब की मेहनत को पहचानते हैं और उनकी योग्यता को सहराते भी हैं। गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए उनकी चिंता से पूरा देश परिचित है। सभी के कल्याण और उनकी प्रगति के लिए निरंतर कार्य जारी हैं। डॉ. यादव ने मधुबनी की कला की सराहना करते हुए "बीजेपी फॉर बिहार- आएगी तो एनडीए" के उद्घोष के साथ उपस्थित जन समुदाय से एनडीए के पक्ष में वोट करने का आह्वान किया।

