MP में शीतला माता मंदिर सड़क हादसे पर CM मोहन यादव का सख्त एक्शन, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं। जांच के दौरान हादसे से जुड़े सभी पहलुओं और पुलिस व्यवस्था में संभावित लापरवाही की पड़ताल की जाएगी। जांच में जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनसुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद CSP को तत्काल हटाने के साथ ही आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में तीन थाना प्रभारी (एसएचओ), एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक हेड कॉन्सटेबल और तीन कॉन्सटेबल शामिल हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लापरवाही की होगी जांच
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे मामले की जांच के निर्देश भी दिए हैं। जांच के दौरान हादसे से जुड़े सभी पहलुओं और पुलिस व्यवस्था में संभावित लापरवाही की पड़ताल की जाएगी। जांच में जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने की बात कही है। संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर यातायात और पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
शीतला माता मंदिर क्षेत्र में हुए हादसे के बाद हुई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी जवाबदेही का संदेश गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा और आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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