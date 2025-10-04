CM Mohan Yadav Ban Coldrif cough syrup Sale In MP After 9 Children Death MP में 9 बच्चों की मौत के बाद सरकार का बड़ा ऐक्शन, Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद सरकार का बड़ा ऐक्शन, Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन

मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने शनिवार को छिंदवाड़ा में कथित तौर पर इस दवा से जुड़ी बच्चों की मौत के बाद पूरे राज्य में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:41 PM
मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को छिंदवाड़ा में कथित तौर पर इस दवा से जुड़ी बच्चों की मौत के बाद पूरे राज्य में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्रीने यह भी कहा कि इसी कंपनी के बनाए हुए अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी राज्य में प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छिंदवाड़ा में 'कोल्ड्रिफ सिरप' से बच्चों की मौत बेहद दुखद है। इस सिरप की बिक्री पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दी गई है। इसी कंपनी द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, सिरप बनाने वाली फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इसलिए, घटना की जानकारी मिलने के बाद, राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच कराने को कहा। जांच रिपोर्ट आज सुबह प्राप्त हुई और उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

इस बीच, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाए गए बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में प्रतिकूल प्रभाव वाली किसी भी दवा की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार, राज्य में इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई की गई। इस प्रकार, मध्य प्रदेश में प्रतिकूल प्रभाव वाली किसी भी दवा की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप के संदिग्ध सेवन से अब तक नौ बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक कार्यालय द्वारा भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।

