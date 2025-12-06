MP में गरजा CM मोहन यादव का बुलडोजर, खाली कराई गई 250 बीघा सरकारी जमीन

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। यहां प्रशासन 250 बीघा सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जे को हटाया है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाी की है। शिवपुरी जिले के वन परिक्षेत्र कोलारस में वन, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 250 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। इस ऐक्शन के बाद प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा जिले में अवैध पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

शिवपुरी में बुलडोजर कार्रवाी के बाद वन विभाग सूत्रों ने कल शाम यह जानकारी देते हुए बताया कि कोलारस वन परिक्षेत्र में ग्राम राई के पास शिवनारायण धाकड़, सीताराम धाकड़ आदि ग्रामीण वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे थे। इस बार भी उन्होंने फसल लगा दी थी। इसके बाद कल शाम संयुक्त दल द्वारा लगभग 6 जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों के द्वारा उनकी फसल को हटाकर जमीन को जोत कर अवैध कब्जा हटाकर वन भूमि को मुक्त कराया गया।