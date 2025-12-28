होम वर्क नहीं किया तो स्कूल ने छात्रों को दी तालिबानी सजा! MP में नंगा कर बाहर खड़ा कर दिया

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक स्कूल में बच्चों को तालिबानी सजा दी है। होम वर्क पूरा ना करने के कारण बच्चों के कपड़े उतारकर क्लास के बाहर कर दिया गया। ठंड से बच्चों की हालत खराब हो गई।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के एक प्राइवेट स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को कपड़े उतारकर ठंड में बाहर खड़ा किया गया। उन मासूमों का कसूर इतना था कि उन सभी ने होम वर्क पूरा नहीं किया था। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रों के परिजन और गांव वालों में काफी नाराजगी है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ परिजनों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने भी स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस घटना का बाद इलाके में तनाव जैसी स्थिति बन गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) संजय तोमर ने बताया कि घटना लगभग 2 महीने पुरानी है, लेकिन यह अस्वीकार्य है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद आरोपों कि पुष्टि के लिए छात्रों से अलग-अलग बात करने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल की प्रिंसिपल समरीन खान, सिक्योरिटी गार्ड अमर सिंह वर्मा और ड्राइवर शिबू जाफरी को हटाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।