MP में पुलिस के सामने चलने लगी लाठियां, कई घायल; VIDEO

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस के सामने मारपीट का मामला सामने आया है। यहां दो पुलिसवालों के सामने दो ग्रुप में लाठी-डंडो से मारपीट हुई। मामले का वीडियो भी सामने आया है।

Fri, 31 Oct 2025 02:07 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कानून व्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है। जिले में एक के बाद एक परेशान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। शिवपुरी में कानून व्यवस्था की गिरती शाख का ताजा उदाहरण देखने को मिला है। यहां पुलिस के सामने ही दो समूह के लोगों में लड़ाई हो गई। देखते ही देखते लड़ाई ने भीषण रुख ले लिया और लाठी-डंडे चलने लगे। पुलिस के सामने हुई इस लड़ाई में कई घायल हुए हैं।

मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है। यहां के सीहोर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिसवालों के सामने ही दो समूह के कई लोग लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के बीच लड़ाई 10 हजार रुपए को लेकर हुई थी। पुलिस ने बताया कि सीहोर के बड़ेरी गांव के रहने वाले देव सिंह सोलंकी ने अपने साले बल्ली वैश्य को 10 हजार रुपए उधार दिया था। बुधवार को जब वह अपना उधार पैसा मांगने गया तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई और जल्दी ही यह कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
