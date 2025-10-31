MP में पुलिस के सामने चलने लगी लाठियां, कई घायल; VIDEO

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कानून व्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है। जिले में एक के बाद एक परेशान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। शिवपुरी में कानून व्यवस्था की गिरती शाख का ताजा उदाहरण देखने को मिला है। यहां पुलिस के सामने ही दो समूह के लोगों में लड़ाई हो गई। देखते ही देखते लड़ाई ने भीषण रुख ले लिया और लाठी-डंडे चलने लगे। पुलिस के सामने हुई इस लड़ाई में कई घायल हुए हैं।

मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है। यहां के सीहोर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिसवालों के सामने ही दो समूह के कई लोग लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के बीच लड़ाई 10 हजार रुपए को लेकर हुई थी। पुलिस ने बताया कि सीहोर के बड़ेरी गांव के रहने वाले देव सिंह सोलंकी ने अपने साले बल्ली वैश्य को 10 हजार रुपए उधार दिया था। बुधवार को जब वह अपना उधार पैसा मांगने गया तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई और जल्दी ही यह कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई।