हिंदी में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, दो लाख का इंसेंटिव भी मिलेगा; MP के सरकारी कॉलेज की घोषणा
मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल के तहत हिंदी माध्यम में सिविल इंजीनियरिंग का 4 साल का बीटेक पाठ्यक्रम पेश किया है। अंतिम वर्ष तक हिंदी में पढ़ाई जारी रखने वाले विद्यार्थी को दो लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा।
मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी क्षेत्र के एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल के तहत हिंदी माध्यम में सिविल इंजीनियरिंग का बीटेक पाठ्यक्रम पेश किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष तक हिंदी में पढ़ाई जारी रखने वाले विद्यार्थी को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि शहर का श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एसजीएसआईटीएस) 2026-27 के अगले अकादमिक सत्र से हिंदी माध्यम में चार साल का बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करेगा। अधिकारियों ने बताया कि पाठ्यक्रम के अंतिम साल में विद्यार्थी को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
एसजीएसआईटीएस, सरकारी सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थान है और इसकी गिनती मध्य भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में होती है। राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस संस्थान के शासकीय निकाय के पदेन अध्यक्ष हैं।
परमार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पृष्ठभूमि वाले हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अवसर मिले। हिंदी माध्यम में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना ऐतिहासिक कदम है जो आने वाले समय में लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा।
अधिकारियों ने बताया कि एसजीएसआईटीएस में वर्ष 1952 से बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) की पढ़ाई अंग्रेजी में हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल अंग्रेजी माध्यम में बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) की 90 सीट हैं, जबकि हिंदी माध्यम के लिए 30 अतिरिक्त सीट की स्वीकृति मिली है। अब बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) के पाठ्यक्रम में कुल 120 विद्यार्थियों का दाखिला दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि एसजीएसआईटीएस के विशेषज्ञों का दल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मान्यता वाली अंग्रेजी किताबों का हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया में पिछले चार साल से जुटा था। उन्होंने बताया कि हिंदी माध्यम में बीटेक(सिविल इंजीनियरिंग) की पढ़ाई के प्रशिक्षण के लिए एसजीएसआईटीएस के शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।
बहरहाल, पारंपरिक रूप से अंग्रेजी माध्यम वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी पाठ्यक्रमों की हिंदी में पढ़ाई बड़ी चुनौती है। कई विद्यार्थी उचित अध्ययन सामग्री की कमी की शिकायत करते हैं।
एसजीएसआईटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि चार साल पहले संस्थान ने बीटेक (बायोमेडिकल इंजीनियरिंग) का पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम में शुरू किया था, लेकिन कोर्स के बीच में कई विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी माध्यम चुन लेने के कारण यह पहल सफल नहीं हो सकी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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