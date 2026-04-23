MP में सिविल इंजीनियर को दिनदहाड़े सिर में गोली मारी, डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सिविल इंजीनियर को दिनदहाड़े सिर में गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सिविल इंजीनियर को दिनदहाड़े सिर में गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके।
घटना की सूचना मिलते ही रांझी सीएसपी सतीश साहू और थाना प्रभारी उमेश गोलहनी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। सिविल इंजीनियर की पहचान 32 साल के क्लेरिंस उर्फ राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल इंजीनियर को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। गोली मारने के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके।
जबलपुर संस्कारधानी के रांझी थाना अंतर्गत संजय नगर में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बेखौफ बदमाशों ने एक सिविल इंजीनियर को अपना निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार, बड़ा पत्थर निवासी क्लेरिंस अपनी बाइक (MP 20 NW 1145) से सुबह करीब 8 बजे रांझी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे दो नकाबपोश बाइक सवार हमलावरों ने उनके करीब आकर सीधे सिर पर गोली दाग दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पलक झपकते ही मौके से फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंजीनियर की पत्नी का दो माह पहले देहांत हुआ था। एक छोटा बच्चा भी है।
पुलिस को छोटे भाई रोनाल्ड ने बताया कि क्लेरिंस एटकिंस अपने बच्चे को स्कूल से छोड़कर घर लौट रहे थे। रास्ते में लौटते समय उन्हें किसी ने गोली मार दी। गोली उनके सिर में फंसी है। हालत गंभीर है। डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सीएसपी सतीश कुमार साहू ने कहा कि क्लेरिंस को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है। जांच के बाद वारदात की वजह पता चलेगी।
घटना का सनसनीखेज हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावर वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर आसपास के मार्गों की घेराबंदी कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। प्राथमिक तौर पर मामला रंजिश का प्रतीत हो रहा है, जिसकी पुलिस हर पहलू से तफ्तीश कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।