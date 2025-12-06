एमपी के रतलाम में क्लोरीन गैस लीक; 5 घायल, 10 फैक्ट्रियों में काम बंद
एमपी के रतलाम जिले के जावरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार शाम को फेरिक सल्फेट बनाने वाली एक फैक्टरी में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। इनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
एमपी के रतलाम जिले के जावरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। फेरिक सल्फेट बनाने वाली एक फैक्टरी में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। गैस फैलते ही अफरातफरी फैल गई। बताया जाता है कि मौके पर मौजूद कर्मचारी बाहर की ओर भागे लेकिन रिसाव रोकने में कामयाब नहीं हो सके। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत पर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जावरा इंडस्ट्रियल एरिया में फेरिक सल्फेट पाउडर बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगभग 20 साल पुराने क्लोरीन गैस सिलेंडर में लीकेज हो गया। गैस तेजी से फैली जिससे पूरा इलाका धुंध के आगोश में आ गया। इंडस्ट्रियल एरिया में भगदड़ जैसे हालात बन गए। अफरातफरी के बीच मजदूर जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ते दिखाई दिए।
गैस तेजी से फैलने पर आसपास की कई फैक्ट्रियां तुरंत खाली करा ली गईं। सूचना पर प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। गैस से प्रभावित मजदूरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गैस की चपेट में आए एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। वह अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। अन्य मजदूरों का भी उपचार जारी है। हादसे के समय फैक्ट्री का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था।
सवाल खड़ा हो रहा है कि फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का सिलेंडर आखिर क्यों रखा गया था। इसका उपयोग क्या था? प्रशासन ने इन सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। विधायक राजेंद्र पाण्डेय ने मौके पर पहुंचकर पुराने सिलेंडरों और सुरक्षा प्रबंधन की गहन जांच के निर्देश दिए। गैस की चपेट में फायर ब्रिगेड के तीन कर्मचारी भी आए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम रेफर किया गया है।
खबर अपडेट हो रही है।