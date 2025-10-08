Chindwara Cough Syrup Tragedy Mother Said I gave Poision To my Child Thinking It a Medicine मैंने कफ सिरप समझ कर अपने बच्चे को जहर दे दिया; छिंदवाड़ा में 3 साल के मासूम को खोने वाली मां का दर्द, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 19 घरों की दुनिया उजड़ गई है। इन 19 बच्चों के मां-बाप आज भी उस भयानक रात के गहरे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, जब उन्होंने अपने मासूमों को अपने ही हाथों से जहरीला कफ सिरप पिलाया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:40 PM
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 19 घरों की दुनिया उजड़ गई है। इन 19 बच्चों के मां-बाप आज भी उस भयानक रात के गहरे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, जब उन्होंने अपने मासूमों को अपने ही हाथों से जहरीला कफ सिरप पिलाया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस दवा पर वे भरोसा कर रहे थे, वह उनके जिगर के टुकड़ों के लिए साक्षात यमराज बनकर आएगी, और उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी।

'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' पीने से हुई 19 बच्चों की मौत के बाद, भले ही मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन अपने बच्चों को खो चुके माता-पिता की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनके जहन में एक ही दर्दनाक चीख गूंज रही है- काश! मैंने अपने बच्चों को वो दवा न दी होती।

उन 19 बच्चों में तीन साल 11 महीने का उसैद भी शामिल था। उसकी मां अफसाना की पीड़ा शब्दों से परे है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो डॉक्टर की सलाह पर दवा दी थी। उन्होंने कहा, मैंने उसे कफ सिरप समझ कर दवा दी। मुझे नहीं पता था कि यह जहर है। अगर मुझे पता होता, तो मैं उसे कभी नहीं देती। किसी को नहीं पता था कि यह दवा असल में जहर है। अफसाना ने बताया कि उनके बेटे में शुरुआत में सुधार के संकेत दिखे, लेकिन जल्द ही उसके हाथ-पैरों में सूजन आ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और सलाह दी कि हमे उसे छिंदवाड़ा के सिटी हॉस्पिटल ले जानेा चाहिए। वहा ठीक से इलाज न मिलने पर, वह अपने बच्चे को नागपुर ले गईं।

अफसाना ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनका मानना ​​है कि डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर सिरप बनाने वाली दवा कंपनी तक, हर कोई जिम्मेदार है।उन्होंने कहा, हर कोई दोषी है। इस सिरप को बनाने वाली कंपनी सबसे ज़्यादा दोषी है। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।

उन्होंने ने आगे बताया कि उनके बेटे को पहली बार 25 अगस्त को बुखार हुआ था, और वह 31 अगस्त को डॉक्टर के पास गईं। उन्होंने कहा, हम उसे 6 सितंबर को नागपुर ले गए। यह सब सिर्फ़ एक-दो हफ्ते में हो गया।

