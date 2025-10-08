मैंने कफ सिरप समझ कर अपने बच्चे को जहर दे दिया; छिंदवाड़ा में 3 साल के मासूम को खोने वाली मां का दर्द

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 19 घरों की दुनिया उजड़ गई है। इन 19 बच्चों के मां-बाप आज भी उस भयानक रात के गहरे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे, जब उन्होंने अपने मासूमों को अपने ही हाथों से जहरीला कफ सिरप पिलाया।

'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' पीने से हुई 19 बच्चों की मौत के बाद, भले ही मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इस सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन अपने बच्चों को खो चुके माता-पिता की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनके जहन में एक ही दर्दनाक चीख गूंज रही है- काश! मैंने अपने बच्चों को वो दवा न दी होती।

उन 19 बच्चों में तीन साल 11 महीने का उसैद भी शामिल था। उसकी मां अफसाना की पीड़ा शब्दों से परे है। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो डॉक्टर की सलाह पर दवा दी थी। उन्होंने कहा, मैंने उसे कफ सिरप समझ कर दवा दी। मुझे नहीं पता था कि यह जहर है। अगर मुझे पता होता, तो मैं उसे कभी नहीं देती। किसी को नहीं पता था कि यह दवा असल में जहर है। अफसाना ने बताया कि उनके बेटे में शुरुआत में सुधार के संकेत दिखे, लेकिन जल्द ही उसके हाथ-पैरों में सूजन आ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और सलाह दी कि हमे उसे छिंदवाड़ा के सिटी हॉस्पिटल ले जानेा चाहिए। वहा ठीक से इलाज न मिलने पर, वह अपने बच्चे को नागपुर ले गईं।

अफसाना ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनका मानना ​​है कि डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों से लेकर सिरप बनाने वाली दवा कंपनी तक, हर कोई जिम्मेदार है।उन्होंने कहा, हर कोई दोषी है। इस सिरप को बनाने वाली कंपनी सबसे ज़्यादा दोषी है। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।