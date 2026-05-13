होटल के स्विमिंग पूल में डूबने से हुई थी बच्चे की मौत, ग्वालियर में अब कब्र से निकाला जाएगा बच्चे का शव; क्या है वजह
ग्वालियर में एक बच्चे की होटल स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने हादसा मानकर शव को दफना दिया, लेकिन अब बच्चे का शव कब्र से बाहर निकाला जाएगा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के गिरवाई थाना क्षेत्र स्थित एबी रोड के प्रिंस मामा होटल में परिवार के साथ डिनर और पूल पार्टी करने गए 7 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे के शव को दफना दिया था, लेकिन मामला पुलिस तक पहुंचा।बच्चे के पिता और चाचा गिरवाई थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी। उन्होंने होटल प्रबंधन की लापरवाही तय करने के लिए शव निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की है। अब पुलिस ने बच्चे को शव को कब्र से बाहर निकालने का फैसला किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम से बच्चे का शव निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराएगी। ग्वालियर में यह संभवतः पहला मामला होगा, जिसमें दफनाए गए बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। जनकगंज स्थित गोल पहाड़िया निवासी देवेंद्र पाल ने बताया कि वह अपनी पत्नी भारती पाल, बड़े भाई दिनेश पाल के बेटे वेद पाल और रिश्तेदारों के साथ डिनर और पूल पार्टी के लिए प्रिंस मामा होटल गए थे। होटल में बड़े सदस्य स्विमिंग पूल में थे, जबकि बच्चे पास बने बच्चों के पूल में थे। देवेंद्र पाल ने बच्चों के पूल की तरफ देखा तो वेद वहां नजर नहीं आया। परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ देर बाद बड़े स्विमिंग पूल की गहराई में वेद का शव मिला। उसे अंकुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से जयारोग्य अस्पताल (JAH) रेफर कर दिया गया। जेएएच पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्चे क शव को दफना दिया गया था।
परिजनों ने होटल पर लगाया गंभीर आरोप
हादसे के बाद परिजन बदहवास थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। घटना को हादसा मानते हुए वे शव को लक्ष्मीगंज श्मशान घाट ले गए और दफना दिया। लोगों ने परिजन को बताया कि घटना में होटल प्रबंधन की लापरवाही हो सकती है, क्योंकि वहां लाइफ गार्ड और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।इसके बाद परिवार को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। परिजनों का आरोप है कि स्विमिंग पूल पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण गिरवाई थाने पहुंचे और शव निकलवाकर पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की। गिरवाई थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मर्ग कायम कर लिया है।पुलिस लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम पहुंचकर बच्चों के श्मशान से वेद का शव निकलवाएगी। इसके बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। पुलिस प्रिंस मामा होटल पहुंचकर जांच करेगी और घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज जुटाएगी।
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