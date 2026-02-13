Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

ग्वालियर में मासूम ने खून से लिखा पत्र सिंधिया को सौंपा, डॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग; दी आत्मदाह की धमकी

Feb 13, 2026 04:09 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

पिता मोनू राठौर ने बताया कि उनके बेटे यशवर्धन के सिर पर उम्र के हिसाब से बाल कम थे। बालों की कम ग्रोथ को देखते हुए वह शिंदे की छावनी स्थित डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर पहुंचे। जहां साल 2020 से 2024 तक उसका इलाज करवाया।

ग्वालियर में मासूम ने खून से लिखा पत्र सिंधिया को सौंपा, डॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग; दी आत्मदाह की धमकी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 9 साल के एक मासूम बच्चे ने अपने खून से पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से न्याय की गुहार लगाई है। मासूम के पिता ने शहर के एक नामी डॉक्टर पर बिना डिग्री-डिप्लोमा के लोगों का इलाज करते हुए उनकी जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उस डॉक्टर के दिए दवाओं के ओवरडोज की वजह से बच्चे के शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो गईं हैं। जिसके बाद उन्होंने इस मामले में आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही न्याय ना मिलने पर आत्मदाह करने का ऐलान किया है। बच्चे के पिता का कहना है कि ऊंची पहुंच की वजह से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सिंधिया ने दिया न्याय दिलाने का भरोसा

दरअसल ग्वालियर का रहने वाला 9 साल का मासूम यशवर्धन राठौर तीसरी कक्षा में पढ़ता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आगमन की सूचना मिलने पर वह अपने पिता मोनू राठौर के साथ ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा,जहां उसके द्वारा अपने खून से लिखा न्याय की गुहार वाला पत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा। सिंधिया ने पत्र को देखा और पिता पुत्र को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जब सिंधिया एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे तब एक बार फिर पिता-पुत्र उनके काफिले के सामने आ गए, सिंधिया ने काफिला रोक उनसे कहा कि वह बच्चे को न्याय जरूर दिलाएंगे।

बाल होने की वजह से दिखाया था, बाद में पूरे बाल ही चले गए

बच्चे के पिता मोनू राठौर ने बताया कि उनके बेटे यशवर्धन के सिर पर उम्र के हिसाब से बाल कम थे। बालों की कम ग्रोथ को देखते हुए वह शिंदे की छावनी स्थित डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर पहुंचे। जहां साल 2020 से 2024 तक उसका इलाज करवाया। इस दौरान आराम मिलना तो दूर, मासूम के सिर पर जितने बाल थे, वो भी पूरी तरह गायब हो गए, साथ ही बच्चे की आंखों की रोशनी भी कम हो गई, और यहां तक कि दांत भी टेढ़े होने लगे।

केंद्रीय मंत्री ज्योदिरादित्य सिंधिया ने बच्चे के पिता को मदद का पूरा भरोसा दिया।

आंखों की रोशनी भी कम हुई, दांत भी टेढ़े-मेढ़े हो गए

इसके बाद मोनू राठौर ने ग्वालियर में स्थानीय स्तर पर आयोजित एम्स भोपाल के मेडिकल केम्प में बेटे को दिखाया तो उन्हें भोपाल जांच के लिए बुलाया गया, जहां पर हुई शुरुआती जांच के बाद बच्चे को दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टरो ने उच्चस्तरीय जांच के बाद बच्चे की स्थिति को बेहद गंभीर बताया है। इस दौरान उसके कुछ सेम्पल को अमेरिका भी भेजा गया है। दिल्ली एम्स में बताया गया कि जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे उसका शरीर और ज्यादा कमजोर होता जाएगा।

उधर बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसके पिता को ग्वालियर में उसका इलाज करने वाले डॉक्टर पर शक हो गया, जिसने उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आरोपी डॉक्टर का शैक्षणिक रिकॉर्ड निकलवाया। मोनू का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर के पास डर्मेटोलॉजिस्ट की पढ़ाई से जुड़ी कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। वह अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड क्लीनिक पर ही प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में बिना डिग्री-डिप्लोमा के दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड क्लीनिक पर प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने बच्चे को दवा का हाई लेवल डोज दिया, जिनमें कुछ स्टेरॉयड दवाएं भी शामिल थीं।

ये भी पढ़ें:MP: जबलपुर में सरेराह वर्दीधारी पुलिसकर्मी संग गाली-गलौज और मारपीट, वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें:बाइक सवार 4 लोगों को ट्रक ने रौंदा, परिवार के 3 सदस्यों की मौत, बच्ची भी शामिल
ये भी पढ़ें:राजस्थान और MP से बिहार के लिए चलेगी होली स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर रुकेगी

बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि उस डॉक्टर की दी दवाओं के साइड इफेक्ट से बच्चे का जीवन आज खतरे में है। मोनू राठौर ने बताया कि वह इस मामले की शिकायत ग्वालियर CMHO से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी सहित स्वास्थ्य विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों से भी कर चुके हैं और उन्हें शिकायती आवेदन देते हुए कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद अब उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खून से लिखा पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़child condition worsens due to wrong treatment, he hands over a letter to Scindia in Gwalior
;;;